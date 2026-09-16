100% électrique et forte de 326 ch, la Volkswagen ID.3 Neo GTI est-elle digne de son logo ? 

Jusqu’à aujourd’hui les versions les plus radicales de l’Id.3 arboraient le badge « GTX » ou « GTX Performance ». Cette époque est désormais révolue, puisque la déclinaison sportive de l’Id.3 Neo va désormais s’appeler ID.3 Neo GTi. Après l’ID. Polo, voici une nouvelle illustration du changement de politique de Volkswagen, qui souhaite capitaliser sur des valeurs historiques fortes. C’est ainsi la seconde fois que ces trois lettres mythiques apparues en 1975 sur la Golf 1 sont désormais apposées sur un véhicule électrique. Après l’ID. Polo GTi, c’est au tour maintenant de l’ID.3 Neo de recevoir ce logo mythique.

Sur le plan esthétique, pas de surprise, puisque cette version GTI de l’ID.3 Neo reprend les dernières évolutions stylistiques vues lors du restyling de la compacte électrique. Ainsi, la face avant arbore un large jonc lumineux qui court sur toute la largeur de la voiture. Il relie ainsi les projecteurs bénéficiant de la technologie matrix LED, tout en mettant en avant le logo, également illuminé.

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Les spécificités résident au niveau du bouclier avec une grille en nid d’abeille et des feux de jours verticaux. À ne pas manquer aussi des logos « GTI » présents sur la calandre, sur les portières ou le hayon, mais également des jantes 20 pouces. L’arrière reçoit également un bouclier particulier pour l’occasion. Enfin, l’ID.3 Neo reçoit une livrée spécifique puisque le toit noir, le becquet et les encadrements de pare-brise qui étaient noirs sur les éditions GTX reprennent désormais la teinte de la carrosserie.

Une présentation intérieure plus valorisante et sportive

À l’intérieur, cette ID.3 reprend aussi les évolutions apportées par le restyling. La qualité augmente et surtout la présentation a été complètement revue. Désormais, celle-ci se compose d’une instrumentation numérique de 10,25 pouces sans casquette, identique à celle du dernier T-Roc. Elle dispose de plusieurs affichages, dont un néo-rétro à la façon des modèles des années 1980, avec aussi quelques réminiscences au niveau de l’écran multimédia avec la représentation, par exemple d’une vieille cassette audio. L’écran multimédia mesure pour sa part 12,9 pouces et possède un fonctionnement fluide et naturel. Il commande bien évidemment de très nombreuses fonctions, dont notamment la climatisation, mais celle-ci peut être aussi gérée par des touches physiques. Il en est de même de la fin des boutons à retour haptique du volant, peu apprécié des clients. Ce dernier est désormais orné d’un bouton « GTI », qui permet de basculer les paramètres de conduite et les réglages du châssis dans leur fonctionnement le plus radical. Il en est de même du moteur électrique, de la direction progressive et de la suspension adaptative. En outre, le launch control peut désormais être activé.

À noter, la présence d’un affichage spécifique rouge sur l’instrumentation avec le compteur de vitesse au centre. Le multimédia profite également d’une présentation spécifique. Enfin, de magnifiques sièges baquets revêtus d’une sellerie très proche de celle des mythiques Golf GTI font aussi leur apparition.

L’équipement profite également d’un enrichissement avec de série des jantes 20 pouces, des suspensions adaptatives et des projecteurs Matrix LED.

Même puissance que la GTX

Pas de changement sur le plan de la motorisation. Cette ID.3 Neo GTI développe, comme les versions GTX, 326 ch et un couple de 545 Nm. Ce qui fait d’elle la GTI la plus puissante jamais construite. Elle abat ainsi le 0 à 100 km/h en 5,6 s grâce notamment à la présence d’un Launch Control. Cette ID.3 Neo est alimentée par une batterie de 79 kWh, qui permet de bénéficier d’une autonomie de 601 km, à condition bien évidemment de rouler sans être trop excité. Acceptant des charges rapides de 183 kW, il faudra 29 minutes pour passer de 0 à 80 %.

Cette ID.3 Neo GTI sera présente sur le stand Volkswagen à l’occasion du prochain mondial de Paris. Il faudra encore patienter 2027 pour la voir sur nos routes.