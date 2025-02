200 000 euros de parking : une Golf oubliée dans un aéroport génère une facture astronomique

Se garer, ouvrir les portes, déposer les passagers et partir tout de suite : voici l'utilisation normale d'un dépose minute dans un aéroport. Il est possible de rester plus longtemps mais la note grimpera vite avec des heures facturées parfois plusieurs dizaines d'euros. En Allemagne à Berlin, un automobiliste est allé très loin en la matière en laissant sa voiture plus d'un an dans cette zone de dépôt express.

200 000 euros le ticket de parking

Les médias allemands se demandent pourquoi l'aéroport ne fait rien avant d'apprendre que l'entreprise en charge du parking cherche désespérément une solution. Il s'agit d'une Volkswagen Golf TDI de cinquième génération équipée de jantes gris anthracite, d'une boule de remorque et d'un morceau d'adhésif sur l'essuie-glace arrière. Éléments étonnants : le conducteur semble avoir quitté le véhicule à la hâte avec un habitacle comprenant des restes de nourritures de fast-food dans des emballages en carton et une bouteille d'eau presque vide.

Un bourbier juridique

À l'heure actuelle, la police ne souhaite toujours pas enquêter sur cette mystérieuse Golf. Les forces de l'ordre considèrent que l'entreprise doit réaliser des procédures en amont compte tenu du fait que la berline compacte ne se trouve pas sur la voie publique.