30 ans de Renault Clio : quelles sont les meilleures versions en occasion ?

La Renault Clio est au paysage automobile français ce que Paul Bocuse est à sa gastronomie. Une institution, une référence. Qu'on l'aime ou pas, c'est un fait, tout le monde a roulé, roule, ou roulera un jour dans une Clio.

Cette année, elle souffle ni plus ni moins que sa 30e bougie. Ce n'est pas rien. Et génération après génération (nous en sommes à la cinquième), elle s'est toujours hissée sur les plus hautes marches du podium des ventes de voitures neuves dans notre pays, souvent la première d'ailleurs. Résultat, c'est la voiture la plus vendue de l'histoire de Renault, avec presque 15 millions d'exemplaires.

Star du neuf donc, mais aussi carton sur le marché de la seconde main. Si elle a pu ponctuellement être challengée par la grande rivale citadine de Peugeot (206, 207 ou 208), elle est aussi, logiquement, celle qui se vend le plus en occasion.

Problème, durant sa carrière, elle a été commercialisée en plusieurs centaines de versions différentes ! Toutes n'ont pas été des réussites. Le but de ce guide est de séparer le bon grain de l'ivraie. Pour chaque génération, nous avons donc sélectionné les meilleures versions, que ce soit en termes de prestations routières, d'équipement, mais aussi et surtout, fiabilité, cette dernière étant très angoissante lors d'un achat en seconde main. En bonus, pour les collectionneurs en herbe, la version qu'il faut rechercher pour la conserver en collection ou future collection.

Bien sûr, en sélectionnant, nous ne pourrons être exhaustifs. Cela fera des malheureux, les fans de telles ou telles versions voudront nous pendre haut et court, on le conçoit et nous en sommes navrés. Mais au moins, ceux qui cherchent à acheter ne commettront pas d'impair en se dirigeant vers les modèles ici présentés.

La Renault Clio 1

Elle a été commercialisée à un peu plus de 4 millions d'exemplaires entre 1990 et 1999, et a subi 2 restylages, le premier en 1994 et le second en 1996. On en trouve aujourd'hui de moins en moins en occasion, c'est un fait. Mais elle reste présente tout de même, preuve de sa robustesse. Certains exemplaires sont même en très bon état et leur prix n'est pas moins élevé que pour une Clio 2. Il faut dire que la Clio 1 commence à bénéficier du phénomène "youngtimer", qui fait stagner, voire grimper les cotes. C'est d'ailleurs une évidence pour les versions sportives 16s et Williams, désormais inaccessibles. Il faut savoir que son niveau de sécurité peut être considéré comme "passable", mais elle tient très bien le pavé pour une voiture de cette époque, et on donne raison au slogan publicitaire de l'époque : "Elle a tout d'une grande".

Les meilleures versions essence

Toutes sont robustes et peuvent atteindre de gros kilométrages. Mais en occasion, et vus les prix raisonnables sur les variantes "classiques" (entre 500 et 1 000 €, hors 16s et Williams), il vaut mieux éviter le glouton et antique 1.1, tout comme le 1.2 "Cléon" en fonte, pour se concentrer sur le 1.2 60 ch "type D" et le 1.4 Energy 75/80 ch. Une version 1.4 Si 80 ch à boîte courte ou une 1.8 RSi 110 ch, des versions très rares mais pas encore trop chères, peuvent être de bonnes petites sportives, qui prendront en plus de la valeur si elles sont bien entretenues ou rénovées. Du côté des versions luxueuses, une 1.7 ou 1.8 (selon l'année) Baccara en bon état vous étonnera par sa présentation très cossue et son équipement riche.

Du côté des finitions classiques, préférez le haut de gamme RT, ou des séries spéciales bien équipées comme la Oasis ou la Alizée avec climatisation.

La meilleure version diesel

La, car il n'en existe qu'une. Il s'agit de la 1.9 D. Un bloc de 65 ch très rustique et bruyant, mais qui se révèle parfaitement increvable. Il est même suffisamment performant dans la légère Clio 1. En finition RT, et monté dans une "phase 3", il sera parfait pour les gros rouleurs, pour une somme modique (moins de 1 500 €).

La version à collectionner

Sans conteste, la Williams, en phase 1, numérotée. Difficile aujourd'hui à trouver en bon état et entièrement d'origine, la cote s'envole vers des sommets. Un bel exemplaire coûte au minimum 18 000 €, une cote qui a doublé en moins de 5 ans.

La Renault Clio 2

La Clio 2 pointe le bout de sa calandre en mars 1998. Elle sera commercialisée sous sa forme initiale jusqu'en 2005, en ayant subi un restylage en 2001. Puis sa carrière perdurera jusqu'en 2012 en version "Campus" puis "Campus Evolution". Elle sera même encore vendue en Amérique du Sud jusqu'en 2016 sous le nom de Clio "Mio". Du coup ce ne sont pas moins de 5,6 millions d'exemplaires qui sortiront des chaînes, faisant d'elle la plus vendue de toutes les générations de Clio. Fidèle à son esprit, son cheval de bataille reste de donner l'impression à son volant de conduire une voiture de catégorie supérieure, et elle y réussit. Ce fut la première citadine française à recevoir de série sur tous les modèles la direction assistée, le double airbag, les vitres teintées, et même l'ABS en 1999. Elle est aujourd'hui extrêmement présente en occasion : plus de 7 000 annonces à date sont en ligne.

Sachant que le restylage l'a largement bonifiée en termes de présentation et de qualité de finition (plastiques moussés, y compris sur les contre-portes), nous vous conseillons d'entrée de jeu de vous tourner vers les modèles "phase 2", c'est-à-dire à partir de 2001. Attention, bon à savoir, les cotes de la Clio 2 sont assez soutenues, et les exemplaires en bon état, bien entretenus et avec pas trop de kilomètres peuvent encore valoir plus de 3 000 €, surtout en diesel.

Les meilleures versions essence

La gamme des moteurs essence a été large, d'autant qu'en cours de carrière, on est passé de moteurs 8 soupapes à des moteurs multisoupapes 16s. La version restylée ne dispose que de moteurs 16s, sauf le petit 1.2 60 ch, que justement nous vous déconseillons (un peu juste). Pour donner de la polyvalence, il vaut mieux opter pour les 1.4 16v 98 ch et 1.6 16v 110 ch, très performants. Leur fiabilité est tout juste troublée par des soucis de bobines (bobines crayons), aujourd'hui la plupart du temps déjà remplacées. Le 1.2 16v 75 ch peut suffire, si vous ne faites pas trop d'autoroute, où il se révèle un peu juste et bruyant.

Côté finitions, le meilleur compromis après le restylage est les Dynamique et Privilège. Pour ceux qui veulent le top, pour à peine plus cher en occasion, une Initiale fera leur bonheur, mais elles sont plus rares en annonces. Après 2003, la gamme est remaniée et il faut se tourner vers une Confort pack clim ou une Luxe.

Les meilleures versions diesel

La gamme est diesel est plus réduite. Oubliez le très agricole 1.9 d 55 ou 65 ch. Increvable certes, mais aux prestations dignes de la... Clio 1. Le 1.9 dTi 80 ch est plus performant et tout aussi sobre, mais il claque encore plus. Il vaut mieux se porter vers le moderne 1.5 dCi, performant, bien plus policé et extrêmement sobre. Le 65 ch suffit amplement, mais le 80 ch apporte une polyvalence bienvenue qui fait de la Clio 2 une vraie petite routière. La fiabilité n'a pas toujours été au top (soucis d'injection, de pompe d'injection, d'injecteurs, allumage du voyant d'airbag) mais avec le temps, tout cela s'est bonifié.

Les versions à collectionner

La RS restylée en 182 ch est un futur collector, plus efficace sur la route que la version avant restylage 172 ch. Une série spéciale Jean Ragnotti prendra encore plus de valeur. On peut bien sûr aussi évoquer la dantesque Clio V6, à moteur central arrière de 230 ch en phase 1 et 255 ch en phase 2. Une folie d'ingénieur produite à moins de 3 000 exemplaires, qui cote aujourd'hui déjà plus de 40 000 €, voire 45 000 € pour la plus aboutie phase 2.

La Renault Clio 3

Elle prend la suite de la deuxième génération en 2005. Certainement la plus aboutie des 4 premières générations de citadine au losange, tant en termes de qualité de fabrication, de finition, ou de confort. Cependant, faisant face à une concurrence accrue, ce sera la génération qui se sera globalement la moins vendue, avec "seulement" 2,4 millions d'exemplaires. C'est la première aussi à bénéficier d'une variante de carrosserie Estate (break), qui permet d'accroître le volume de chargement de 268 à 440 litres. Ses mensurations en hausse (elle passe de 3,82 m à 4,03 m !) permettent d'améliorer l'habitabilité et d'être très sûre face aux crash-tests. Elle sera restylée en mai 2009 en adoptant un look plus anguleux sur la face avant. Et sa carrière continue après l'apparition de la Clio 4, en version "Collection", jusqu'en 2014.

Les meilleures versions essence

La Clio reprend beaucoup des motorisations de la Clio 2 phase 2. Nos conseils seront donc les mêmes : opter pour un 1.4 16v 98 ch ou le vaillant 1.6 16v 110 ch. Pour ceux qui veulent plus de punch encore, sans aller jusqu'à la version sportive R.S., la Clio 3 adopte aussi en plus un 2.0 16v de 140 ch, d'origine Nissan, qui est très fiable et la rend presque sportive au niveau des performances, mais chic dans sa présentation. Elle est rare en occasion. Sinon, pour les 1.4 et 1.6, on trouve des modèles 2005 à 2007 avec moins de 120 000 km pour moins de 3 000 €. Pour ceux qui ont besoin de volume, n'hésitez pas à chercher le break Estate.

Les finitions à privilégier sont les Dynamique ou Privilège, déjà bien dotée. Pour à peine plus cher, une initiale sera complète niveau confort et sécurité. La version restylée sera à choisir en Dynamique ou Exception entre 2009 et 2011 et XV de France ou Night & day ensuite. Pour une présentation sportive, louchez sur une "GT".

Les meilleures versions diesel

C'est un fait, en grandissant, la Clio 3 a aussi pris de l'embonpoint. Du coup le 1.5 dCi 65 devient un peu mou du genou. Il y a du mieux avec les passages successifs à 70 puis 75 ch en cours de carrière. Mais il vaut mieux opter pour le 1.5 dCi 85, qui passera à 90 ch en cours de carrière. La Clio 3 opte même pour la version 105 de ce bloc diesel. Il est inutilement plus cher en occasion, et à réserver à ceux qui roulent beaucoup et qui veulent des reprises canon. Attention à la fiabilité. Elle est globalement bonne mais certains blocs ont pu connaître des soucis de coussinets de bielles et de pompe d'injection (encore !). Les finitions à privilégier sont les mêmes qu'en essence (voir ci-dessus).

La version à collectionner

Comme toutes les Clio, la troisième génération a eu droit à sa version sportive. La R.S., dotée du 2.0 atmosphérique "F4R" de 197 ch pour la phase 1 et 203 ch pour la phase 2. C'est la seule qui vaille la peine, et qui deviendra collector. Il faut viser les séries limitées numérotées, comme la 20th (385 exemplaires), qui est là pour fêter les 20 ans de la Clio, la "Ange et démon" (666 exemplaires, évidemment...) ou la Red Bull Racing. Mais une plus classique F1 Team R27, ou une "Gordini" sera déjà un bon achat.

La Renault Clio 4

En 2012, c'est la quatrième génération de la citadine star du losange qui est présentée. Comme toutes les autres, elle sera pendant de nombreuses années la meilleure vente en France, devant la Peugeot 208, et terminera sa carrière en 2019 avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Carrière qui, selon le même principe que pour ses devancières, continue en version "Génération". De l'avis unanime, c'est la plus jolie Clio dessinée depuis longtemps. On doit son style à l'équipe de Laurens Van den Acker, qui a réussi à la rendre plus sexy. De façon tout aussi unanime, la presse et les clients lui reprochent une réelle régression en termes de qualité de finition. Elle fait toc, jusqu'au restylage de 2016, qui améliore enfin les choses. Cela n'empêche pas une belle carrière. Et aujourd'hui, le choix en occasion est des plus large. D'autant qu'existe aussi, comme sur la "3", une version Estate plus logeable, que l'on conseille d'office à ceux qui doivent régulièrement charger, ou qui partent en vacances avec armes et bagages.

Les meilleures versions essence

Oubliez, à moins d'aimer ramer, le 1.2 16v 75 ch. Il est poussif et pas sobre pour autant. Il faut au minimum opter pour le 0.9 TCe de 90 ch, plus vif, et pas plus gourmand. Le 1.2 TCe 120 donne de la consistance à la Clio, mais il souffre de gros défauts de fiabilité, concernant des risques de casse moteur à cause d'une trop forte consommation d'huile, tandis que la boîte EDC à double embrayage à laquelle il est accouplé peut aussi connaître des soucis. Le choix le plus sage est donc le 0.9 TCe 90.

En termes de finition, vu que les écarts de prix se réduisent en occasion, vous pouvez opter pour une "presque" haut de gamme Intens, (dynamique en tout début de carrière). Une Initiale Paris pourra aussi ravir les adeptes du "full option".

Les meilleures versions diesel

Clairement, et pour faire simple, les versions 75 ch et 110 ch du 1.5 dCi sont pour la première juste suffisante, et pour la seconde inutilement puissante. La version milieu de gamme 90 ch est donc le meilleur compromis. Suffisamment performant en toute situation, très sobre, doté d'un bel agrément de conduite et d'une sonorité bien contenue, il est le bon choix. Pour les finitions à privilégier, référez-vous aux versions essence, ce sont les mêmes !

La version à collectionner

Bien sûr, elle ne deviendra pas "collector" tout de suite, mais encore une fois, ce sont les versions Renault Sport qu'il faudra garder. Les autres sont tellement diffusées qu'elles n'auront aucun intérêt, même dans 30 ans. Il faut porter son attention sur la RS Trophy, dont le 1.6 développe 220 ch au lieu de 200.

Et la Clio 5, on en parle ?

La dernière génération de Clio, présentée au début de l'été 2019, en un peu jeune encore pour que l'on puisse déterminer avec exactitude quelles sont les meilleures versions en occasion. Si on peut sans souci donner un avis sur les plus douées côté prestations, c'est le manque de recul au niveau de la fiabilité qui ne permet pas de se montrer prescripteur à ce jour.

Cela dit, en neuf, les meilleures versions sont :

En essence : la 1.3 TCe 130 en finition Intens, ou l'hybride E-Tech 140 ch toujours en finition Intens.

En diesel : le 1.5 Blue dCi n'est valable qu'en 115 ch, le 85 ch étant trop lymphatique. La bonne finition reste la Intens.

Elles sont donc tout à fait valables en occasion récente, avant de pouvoir se prononcer sur la fiabilité. Sachez toutefois que nous avons relevé quelques défauts de jeunesse, consultables dans notre article "La Clio 5 arrive en occasion".