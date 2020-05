Renault Clio, l'intégrale : championne de France

Née en 1990 16 millions de modèles produits 5 générations 21 fois la voiture la plus vendue en France en 30 ans De 49 à 255 ch

La théorie veut que toute personne sur la planète soit connectée à n'importe quelle autre par une chaîne de relations comprenant au plus six maillons. Ce sont les fameux six degrés de séparation. En ce qui concerne la Renault Clio en France, c'est beaucoup moins : vous avez forcément eu un modèle dans votre garage, ou avez été le passager d'un ou en connaissez un propriétaire.

Et pour cause, c'est la voiture la plus fréquente dans le pays : entre 1990 et aujourd'hui, plus de 16 millions d'exemplaires ont été produits pour le monde entier et, sur ses 30 ans de vie repartis en cinq générations, elle a été 21 fois le modèle le plus vendu annuellement en France, le plus souvent devant sa rivale de Peugeot, que ce soit la 205, la 206, la 207 ou la 208.

Cette omniprésence dans les concessions se retrouve ensuite forcément dans les petites annonces : il y a actuellement 14 690 Renault Clio d'occasion à vendre sur La Centrale ! De quoi se perdre entre les cinq générations et les dizaines de motorisations et de versions. C'est la raison pour laquelle nous vous avons préparé l'anthologie de ce best-seller. Suivez le guide !

Renault Clio 1 (1990-1999)

4 016 000 exemplaires

De 49 à 150 ch

La génération de la Baccara et de la Williams

Renault Clio 2 (1998-2012)

5 631 000 exemplaires

De 60 à 255 ch

La génération de la V6

Renault Clio 3 (2005-2014)

2 400 000 exemplaires

Premier modèle break

Dernière RS à moteur atmosphérique et boîte mécanique

Renault Clio 4 (depuis 2012)

4 000 000 exemplaires

Plus de version 3 portes

Toujours produite sous le nom Génération

Renault Clio 5 (depuis 2019)