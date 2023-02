30 marques, dont Coca-Cola et Uber poussent l’UE à imposer l’électrique

Dans un courrier succinct mais musclé qu’ils ont adressé à la Commission Européenne cette semaine, 30 enseignes ou organismes internationaux montent au créneau. Ils demandent à « Bruxelles » d’accélérer l’électrification des flottes sur le territoire communautaire et de tout mettre en œuvre du point de vue législatif pour que les nouvelles voitures et les nouveaux utilitaires d'entreprise soient tous 100 % électriques en 2030.

Parmi les signataires de ce manifeste, il y a d’un côté des leaders de la grande consommation, tels que Ikea, Coca Cola et Unilever. Il y a aussi un leader de l’industrie pharmaceutique, Astra Zeneca, et de l'autre des acteurs du monde des transport, de l’énergie, sans oublier plusieurs sociétés ou associations professionnelles spécialisés dans les nouvelles mobilités et la recharge.

L'effet "booster" du véhicule d'entreprise ?

« L’électrification des flottes représente une grande opportunité », justifient les demandeurs, dans cette lettre commune adressée à la Présidente de l’Union Européenne, Ursula Von der Leyen, à Frans Timmermans, Vice-Président du Green Deal (le Pacte vert européen) et à Adina Valean, la Commissaire aux Transports.

Tesco, Vatenfall, SAP, Tesco et les autres partent du constat que « 6 voitures sur 10 vendues en Europe sont des voitures de société et que celles-ci roulent deux fois plus que les voitures des particuliers. » Ils sont convaincus, étant donné ce ratio, que l’électrification des véhicules de société aurait une influence positive sur le reste du marché et sur l’ensemble des citoyens dans l’adoption d’une conduite « zéro émission ».

Ce passage au 100 % électrique pourrait être triplement bénéfique pour l’UE, affirment les auteurs. « Cela permettrait de réduire considérablement et rapidement les émissions liées au transport routier. Cela permettrait à l’Union de freiner sensiblement son importation de pétrole russe.» Enfin, « et non des moindres raisons », soulignent les signataires, « cela permettrait de générer (Ndlr : compte-tenu de l’utilisation moyenne des véhicules d’entreprise neufs, entre 3 et 5 ans) par la suite un marché de l’occasion florissant avec des véhicules électriques abordables. »

En conséquence, la coalition emmenée entre autres par Uber, Ikea et Coca Cola appelle la Commission Européenne à inscrire à l’agenda européen, d’ici octobre 2023 au plus tard, une réglementation qui fixera, dans la perspective de 2030, des objectifs de zéro émission officiels et contraignants pour les flottes d’entreprises lors du renouvellement de leurs voitures et fourgons.