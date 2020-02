350 000 primes à la casse ont été accordées en 2019

La nouvelle formule de la prime à la casse mise en place en 2018 a connu un succès qui a dépassé toutes les attentes du gouvernement. Ce dernier pensait accorder 100 000 primes par an. En 2018, il y en avait déjà eu plus de 250 000. Et la demande d'aides n'a pas ralenti l'année dernière, au contraire.

Selon le bilan du Ministère de la Transition Écologique, 350 296 primes ont été accordées en 2019 ! En deux ans, cela fait donc déjà 600 000 aides, alors que le gouvernement pensait initialement en verser 500 000, avant de partir sur un million d'ici la fin du quinquennat.

Ce trop gros succès a d'ailleurs incité l'État à revoir sa copie dans l'urgence. Au cours de l'été 2019, les conditions d'attribution ont été rendues plus sévères. L'objectif était aussi de réorienter les clients vers des modèles plus récents, notamment pour le diesel.

Avant le changement, il était possible d'avoir une prime sur un modèle diesel d'occasion mis en service il y a plusieurs années. Ce n'est plus le cas, puisque maintenant, seuls les diesels immatriculés après septembre 2019 peuvent avoir l'aide. De plus, la refonte a eu pour but de concentrer les efforts financiers sur les plus modestes. Les ménages aisés n'ont ainsi plus d'aide sur des modèles thermiques conventionnels.

Les montants de l'aide varient de 1 500 € à 5 000 € selon les modèles et les revenus.