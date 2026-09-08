3€ le litre, de la science-fiction ? Ou la future réalité ?

Dans un reportage de TF1 Info diffusé ce lundi 7 septembre 2026, les prix à la pompe d’une station-service de Beaucé, en Ille-et-Vilaine, affichent des records. Le litre de diesel s’affichait à 2,59 euros. De son côté, l’essence SP95-E10 s’affichait à 2,42 euros le litre. Des hausses qui ne cessent de se poursuivre et qui exaspèrent la population : « Ça n’a plus aucun sens. Moi, j’ai connu l’essence à 1,10 euro, et même encore moins cher, donc je trouve que c’est trop », déplore une mère de famille dans le reportage.

D’autres se montrent encore plus pessimistes quant à l’évolution de la situation. En effet, un motard a livré sa prédiction concernant le futur prix des carburants : « La barre des 2,50 euros, déjà, elle fait mal. Donc, on est partis pour rejoindre les 3 euros. Je pense qu’on y arrivera », a-t-il déclaré aux journalistes de TF1.

Des hausses aux lourdes répercussions

Bien que ces prix fassent désormais partie du quotidien, il reste préoccupant de constater l’évolution du prix des carburants entre 2025 et 2026. Au 5 septembre de l’an dernier, le litre d’essence SP95-E10 s’affichait à 1,66 euro. Le litre de diesel s’affichait, quant à lui, à 1,58 euro. Aujourd’hui, le litre de ces carburants s’affiche en moyenne à 2,09 euros pour l’essence et à 2,26 euros pour le diesel, soit une hausse respective de 43 et 68 centimes d’euro par litre.

Cela peut paraître minime présenté de cette manière. Pourtant, TF1 a fait le calcul : pour un plein de 50 litres, le plein d’essence coûte aujourd’hui 21,50 euros de plus que l’an passé. Pour le diesel, le plein revient 34 euros plus cher qu’en 2025.

Une hausse conséquente pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, qui voient leurs factures de carburant exploser. Une équipe de journalistes de TF1 est allée à la rencontre de Joseph Beaumont, dirigeant de l’entreprise Beaumont TP, qui fait livrer du diesel pour ses camions. « Pour une livraison de 10 000 litres, nous avons aujourd’hui un chèque de 22 700 euros à faire. C’est une hausse qui avoisine les 50 % », a-t-il affirmé.

Des répercussions particulièrement importantes sur les comptes des entreprises et les portefeuilles des particuliers, qui ne sont pas près de cesser, puisque les distributeurs ne comptent pas instaurer, pour le moment, d’opération à prix coûtant, selon TF1. De son côté, Total continue de plafonner les prix à 1,99 euro le litre pour les deux carburants.