6550 euros pour deux vraies Lamborghini, cela cache forcément quelque chose

Ne vous méprenez pas : lorsqu'un véhicule d'exception est affiché à un prix vingt fois inférieur à la côte standard, c'est que ce dernier cache quelque chose de bien particulier. Et lorsqu'il s'agit pour enfoncer le clou d'un lot, cela est encore plus surprenant. La preuve avec ces deux Lamborghini Murcielago totalement détruites actuellement aux enchères contre une somme bien plus faible que ce que demande habituellement un exemplaire en bon état de la supercar italienne.

Deux tas de ferraille

Sur les images, les deux Lamborghini se dévoilent avec beaucoup d'éléments inutilisables voir manquants. La première voiture concerne une Murcielago LP 580 tandis que la seconde n'est autre qu'une Murcielago LP 640 lancée plus tard dans la carrière du modèle. Difficile de déterminer ce qui est récupérable en regardant les clichés. Tout semble abîmé, arraché et bon pour la casse. Cela dit, des youtubeurs déterminés et passionnés parviennent parfois à remettre en route des véhicules dont il ne reste à l'origine plus rien. Alors sait-on jamais...

200 000 euros en temps normal

Pour mémoire, la Lamborghini Murcielago LP 580 de 2001 embarque comme son nom l'indique un magistral bloc V12 atmosphérique de 580 chevaux pour 651 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 334 km/h. La LP 640 de 2006 place le curseur encore plus haut avec 640 chevaux, 660 Nm de couple, 3,4 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 345 km/h. Les Murcielago les plus abordables en état de rouler gravitent aujourd'hui autour des 200 000 euros. L'enchère publiée sur eBay et dont la clôture aura lieu dans 9 jours évoluera sans doute.