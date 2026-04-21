Nos astuces simples pour éviter le vol de carburant et de se faire siphonner son réservoir

Depuis le début de ce mois d’avril, le cours du baril de pétrole est descendu, passant de 109 à 95 dollars environ. Malgré cela, les prix à la pompe restent élevés avec en moyenne 1,97 €/l pour le Sans-Plomb 95-E10 et 2,24 €/l pour le diesel. Ces tarifs se conjuguent à un autre facteur dont on ignore son évolution : leur durée. Si le gouvernement travaille actuellement sur un projet de décret de plafonnement des prix, ce dernier a visiblement choisi un dispositif de soutien aux transporteurs. Certains restaurateurs vont même jusqu’à participer à vos frais de carburant pour vous attirer.

Dans tous les cas, remplir son réservoir d’une contenance de 50 litres par un carburant qui dépasse les deux euros, le résultat fait mal à la tête pour de nombreux automobilistes. Pour certains malfrats, c’est le contraire, cela leur donne des idées.

La nouvelle a fait la une de l’actualité, un homme a percuté une voiture de gendarmerie suite à un vol de carburant. Si l’individu a été placé en détention provisoire, trois gendarmes ont été blessés. Ce fait divers met en lumière un phénomène qui risque de prendre de l’ampleur, même si dans ce cas des camions ont été visés.

Si les grands réservoirs des poids lourds attisent les convoitises, celui de votre voiture n’est pas à l’abri pour autant. Sachez que pour les voleurs, l’opération ne prend que quelques minutes puisqu’il existe des « kits de siphonnage » en vente en ligne pour à peine plus de 10 euros.

Toutefois, il demeure quelques astuces pour éviter la panne sèche alors même que vous avez fait le plein la veille au soir. Si vous en avez la possibilité, bien sûr, privilégiez le stationnement de votre voiture dans un endroit sécurisé comme un box fermé ou un sous-sol. Dans le cas contraire, garez votre auto dans un endroit éclairé (sous un lampadaire) et de passage. Pour compliquer la tâche des malfrats, collez au maximum votre voiture (côté trappe à carburant) contre un mur ou un obstacle quelconque.

Des moments plus « propices »

Pour sécuriser davantage votre carburant, il est possible d’installer une crépine anti-siphonnage dotée d’un clapet anti-retour. Il est alors impossible d’insérer un tuyau dans le réservoir. À noter par ailleurs que certains constructeurs proposent ce système de série. Une sécurité supplémentaire qui s’ajoute à la fermeture de la trappe à carburant, qui ne résiste pas très longtemps face aux voleurs.

En toute logique, il est déconseillé de faire le plein de sa voiture pour éviter un préjudice plus important, surtout la veille d’un week-end ou de départs en vacances, ce sont les moments choisis par les « siphonneurs ».

À tout hasard, si l’envie vous prend de vous attaquer à un réservoir, vous encourez jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 €. Il ne s’agit là que du cas sans effraction…