À 80 ans, il vit sur un rond-point

Quand Dirk dit « non », c’est non. À 80 ans, ce Belge habitant à Malines a toujours refusé de quitter sa maison, malgré des incitations et demandes régulières dans le cadre de la réhabilitation de la rue suite à la construction d’une nouvelle gare.

Dernière maison encore debout, la bâtisse de Dirk se dresse donc fièrement au milieu d’un rond-point improvisé, et utilisé au quotidien par les chauffeurs de bus pour venir faire demi-tour, et même prendre leur pause. Une situation insolite.

Sur sa petite parcelle de terre préservée, qu’il occupe depuis quarante ans tout de même, Dirk fait de la résistante. En lutte depuis bientôt dix ans pour ne pas se faire exproprier, l’octogénaire a même passé un deal avec la commune : « : Je peux continuer à vivre dans ma maison et ensuite, la ville pourra l’avoir ». Et la raser, sans grand suspense, comme il le prophétise lui-même avec une lucidité déconcertante : « Si un jour la maison a disparu, les gens sauront que je suis mort. »

S’il admet quelques désagréments au quotidien : « Les conducteurs pourront faire leur pause ici. J’ai donc demandé un panneau pour qu’ils coupent leur moteur. J’aimerais aussi avoir une haie un peu plus haute », Dirk reste positif malgré tout : « La vue reste magnifique, et avec les nombreuses illuminations sur le nouveau bâtiment de la gare, on a l’impression que c’est Noël tous les soirs ici. »

Un bel exemple de résilience, comme dirait l’autre.