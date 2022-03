Insolite : il installe un radar dans son jardin en toute légalité

À force de voir et d’entendre les véhicules passer devant sa maison bien au-dessus des 50 km/h réglementaires, Peter a eu une idée. Ce belge de 57 ans, fin bricoleur, s’est donc mis au travail afin de réaliser un faux radar plus vrai que nature, puis de l’installer directement dans son jardin.

Dépassant de la clôture et donc visible depuis la chaussée, le faux radar joue ainsi pleinement son rôle dissuasif. Souhaitant pousser le réalisme, Peter a même intégré à son radar artisanal un système de flash déclenchable à distance. Un dispositif que Peter ne se prive pas d’activer depuis la fenêtre du premier étage de sa maison lorsqu’il voit arriver un véhicule ne respectant manifestement pas la limitation de vitesse.

Astucieux, même si chronophage, le dispositif de Peter, par ailleurs carrossier de métier, est également totalement légal, comme l’assure le principal intéressé : « Il y a une limite de vitesse de 50 kilomètres par heure, mais de nombreux conducteurs ne la respectent pas. Le mauvais état de la chaussée rend la situation encore pire. Nous demandons depuis longtemps à la municipalité de faire quelque chose à ce sujet. Faire un radar comme celui-là était un jeu d'enfant pour moi. J'ai téléchargé quelques photos sur Internet et ai commencé à travailler dessus. Le poteau peut être placé sur un terrain privé. Les premiers agents avaient encore des doutes, mais lors d'une deuxième visite de la police, ils ont dû admettre qu'il ne faisait rien de mal. »

Une légalité confirmée par le chef de la police de Waasland-Nord, Leo Mares : « Nous avons été en contact avec la Road and Traffic Agency à ce sujet. Le radar n'est pas sur une voie publique mais dans un jardin. Et si ça a un effet permettant de ralentir les véhicules, ça ne nous pose pas vraiment de problème. »

Vive la Belgique !