A partir de 2040, les camions diesels seront bannis au Royaume-Uni

Bannir les camions thermiques ne veut pas dire qu'ils seront électriques. Le plus simple c'est d'avoir moins de camions, par exemple en consommant moins, en consommant davantage local, et en privilégier le train (électrique). Dès lors que les camions assurent les "derniers kilomètres" les solutions existent déjà avec des autonomies de 200 km. Et dès lors il n'est pas non plus nécessaire d'avoir de bornes sur le trajet. Évidemment il y a aussi de la place pour des camions assurant de plus longs trajets, comme les semis de Tesla, avec des Mégachargeurs sur le trajet, mais en Europe ce ne sera probablement pas la solution principale puisque le réseau ferré est déjà assez bon.