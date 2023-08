A partir de quand abuse-t-on de la recharge rapide des voitures électriques ?

La bonne nouvelle du chassé-croisé de ces dernières grandes vacances, c’est que le réseau de charge rapide disposé le long des autoroutes françaises semble avoir absorbé sans problèmes le nombre de voyageurs disposant d’une voiture électrique. Des observations que nous avons pu faire sur le trajet Paris-Bordeaux et Paris-Marseille aux deux moments les plus tendus de l’été, il n’y avait pas de queue aux stations de charge rapide visitées par nos soins et aucun utilisateur n’y patientait en attendant qu’une borne se libère. Pour que la situation ne se dégrade pas à l’avenir, il faudra évidemment que le nombre de ces stations de charge rapide continue d’augmenter à l’heure où la part de voitures électriques grossit toujours dans les ventes de voitures neuves. Mais le bon fonctionnement de ces infrastructures de charge rapide dépend peut-être aussi du comportement des utilisateurs eux-mêmes.

Le problème est le suivant : les batteries des voitures électriques modernes ne se rechargent rapidement en courant continu de forte puissance que lorsque leurs batteries restent loin du 100% de charge. La puissance de charge atteint généralement son pic entre 0 et 50% avant de faiblir progressivement jusqu’à 80% et de se réduire drastiquement après ce seuil. Selon les constructeurs, ces performances de charge rapide peuvent varier sensiblement mais on retrouve systématiquement le même schéma de base. Lorsqu’un véhicule électrique reste connecté à une borne de charge ultra-rapide avec des batteries remplies à plus de 80%, il monopolise donc la borne au-delà de l’utilisation recommandée. Si le propriétaire désire recharger sa voiture à 100% avant de repartir, ce temps de charge pourra être doublé (ou plus encore) par rapport à celui qui repart aux environs des 80% de recharge. En cas de forte affluence, un tel comportement risquerait donc de créer des files d’attente aux stations de charge.

Charger sa voiture à 100% à une borne rapide est-il un acte incivique ?

Le souci de la monopolisation des bornes rapides, surtout à l’heure où les stations ne facturent plus en temps mais en quantité d’énergie restituée à la voiture (ce qui n’oblige plus à compter les minutes passées), pourrait donc bien devenir une source de tensions si l’on arrive un jour au moment où des utilisateurs doivent attendre faute de bornes disponibles lors de leurs voyages. Dans certains cas précis, il faut bien avouer que recharger sa voiture électrique à 100% sur une borne rapide peut rendre service (par exemple s’il n’y a aucune borne dans la zone de destination et qu’il faut arriver avec le plus d’électricité possible).

Alors, faudra-t-il un jour encadrer cette recharge rapide et inciter les utilisateurs à ne pas rester aux bornes rapides une fois les 80% de charge atteints lors des pics d’affluence ? Peut-on être mal vu par certains lorsque l’écran de la borne de charge affiche « 99% » et que d’autres automobilistes attendent une prise rapide ? Après l’automobiliste qui se gare sur deux places ou celui qui laisse sa voiture devant la pompe à essence pendant qu’il va aux toilettes de la boutique, on tient peut-être une nouvelle pratique irritante auprès des autres utilisateurs du réseau routier publique. Avec le risque de voir un jour des situations aussi ubuesques qu'aux stations-service aux heures de pointe en période de pénuries de carburant ? Au printemps dernier, deux utilisateurs d'un superchargeur Tesla se disputant la même borne dans l'éat du Colorado aux Etats-Unis en sont venus à se tirer dessus avec des armes à feu et l'un d'eux a été tué. Bon, on n'en quand même pas encore là en France, mais faudra-t-il prévoir un guide universel des bonnes pratiques aux bornes rapides ?