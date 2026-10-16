C’est en avril de cette année qu’a débarqué Zeekr, filiale du géant Geely, en Europe. Le constructeur souffre clairement d’un manque de notoriété mais ne ménage pas ses efforts pour se faire connaître avec notamment une large gamme, qui se compose majoritairement de SUV, mais également d’un break.

La dernière nouveauté en date est loin de passer inaperçue puisqu’il s’agit du 9X, un énorme SUV ressemblant au Rolls-Royce Cullinan. Avec ses 5,24 m de long, ses 119 500 € et sa puissance de 897 ch, ce 9X joue clairement la carte de la démesure. Il inaugure une nouvelle motorisation dénommée Super Hybrid, qui se compose d’un quatre-cylindres essence 2.0 turbo à deux moteurs électriques, qui sont alimentés par une batterie de 55,1 kWh permettant de 179 km en tout électrique.

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Les capacités de recharge sont énormes : 330 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à. 80 % en moins de 9 s. Même tendance dans l’habitacle avec 6 places réparties sur trois rangées. Les fauteuils individuels arrière sont chauffants, ventilés, massants et dotés de repose-jambes électriques.

À cela s’ajoutent un écran OLED de 17 pouces escamotable au plafond et deux écrans de 16 pouces à l’avant.

Zeekr 7X : remise au goût du jour

Le constructeur chinois expose aussi la 7X, le premier modèle commercialisé en Europe, qui est ici restylée notamment avec l’adoption de boucliers repensés, d’une nouvelle console centrale et d’une dotation enrichie. La technique évolue aussi avec un gain en matière d’autonomie et de puissance, offrant jusqu’à 627 km d’autonomie et une puissance allant jusqu’à 680 ch. Elle bénéficie également d’une recharge ultra-rapide jusqu’à 450 kW. Elle sera lancée au premier trimestre 2027 au prix de 52 990 €.

Et aussi des SUV mais pas que

Ces deux modèles viennent en complément des SUV 001, X et du 7 GT, un élégant break de chasse.

Pour l’instant, le nombre de concessionnaires reste confidentiel puisqu’il en aura 35 en fin d’année, ce qui est peu. Zeekr compte en avoir 80 à la fin 2027, ce qui reste encore insuffisant pour avoir une vraie capillarité sur l’ensemble du territoire. Pour tous les modèles, la garantie est de 5 ans ou 100 000 km de base, prolongeable jusqu’à 10 ans ou 200 000 km sous réserve de suivre le programme d’entretien.