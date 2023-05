A quoi ressemblera la voiture électrique à 70€ par mois ?

La fameuse voiture électrique louée à 100€ par mois devient l’un des plus gros serpents de mer de l’actualité automobile actuelle. Le gouvernement cherche depuis l’année dernière à mettre en place cette solution pour aider les ménages les plus modestes à se convertir aux autos à zéro émission, mais il se heurte pour l’instant à la réalité du marché : seules des voitures électriques conçues en Chine pourraient convenir au cahier des charges de cette formule, les véhicules construits sur le Vieux Continent coûtant tous trop cher pour ces niveaux de loyers.

Alors, comment faire pour arriver à une formule permettant aux Français les plus pauvres de remplacer leur vieille voiture polluante par une auto électrique toute neuve sans dépenser des fortunes et tout en respectant le souhait du gouvernement de soutenir l’industrie locale ? L’association Transport & Environnement et l’institut IDDRI (institut du développement durable et des relations internationales) proposent une solution impliquant à la fois le gouvernement et les constructeurs automobiles. Pour eux, l’offre actuelle en matière de véhicules électriques n’est tout simplement pas compatible avec une location à ces tarifs et surtout, cette location ne peut politiquement pas profiter aux véhicules électriques à bas coût conçus en Chine.

Alors, il faudrait mettre en place une nouvelle filière de conception de véhicules électriques produits localement exclusivement pour cette location aidée, avec un financement prévu en amont entre l’Etat et les constructeurs. Transport & Environnement et l’IDDRI estiment qu’il « suffirait » de 800 millions d’euros d’argent public pour fabriquer de quoi équiper 900 000 ménages modestes entre 2024 et 2030 (et couvrir entre 27% et 34% du prix de leurs véhicules). Les véhicules en questions resteraient loués pendant dix ans afin d'amortir leur coût de fabrication et pourraient ainsi servir à plusieurs clients au cours de leur vie.

Le loyer demandé aux ménages modestes (éligibles dans la limite d’un revenu fiscal de référence inférieur à 13 500€ par part) se situerait entre 70 et 200€ par mois (entretien et réparations inclus), la tranche la plus basse donnant seulement droit à « une microcar électrique du segment A possédant uniquement les équipements essentiels ». Pour ces ménages, un « modèle similaire à la Twingo » coûterait environ 100€ par mois et une voiture électrique du genre de la Peugeot e-208 coûterait plutôt 150€ par mois. Le loyer à 70€ correspond plus à un quadricycle lourd urbain comme la Citroën Ami ou la future Mobilize Duo, des véhicules qui n’ont pas le droit de circuler sur les voies rapides.

Il faudrait couper dans le bonus écologique

Le financement imaginé par Transport & Environnement et l’IDDR prévoit aussi de rogner dans le bonus écologique actuel, « profitant surtout aux acheteurs les plus aisés » à cause de l’inclusion des modèles coûtant jusqu’à 46 990€. Les deux entités préconisent de le réserver aux modèles les moins chers, ce qui permettait de dégager les fonds nécessaires à la fabrication des petites voitures électriques à louer évoquées précédemment (en attenant la disparition totale du bonus écologique à moyen terme). De petites autos inévitablement bas de gamme pour tenir dans des forfaits de location aussi bas sans le moindre apport de départ de la part des clients. Rappelons qu'actuellement, Dacia propose la Spring à partir de 111€ par mois avec 2 500€ d'apport après déduction du bonus écologique. Ironie de la situation, cette Spring pourrait bientôt se retrouver exclue du bonus écologique à cause de ses origines chinoises.