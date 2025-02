A Toulouse, un spécialiste des voitures d'occasion volait l'argent des clients

C’est une affaire d’escroquerie qui se profile dans la région de Toulouse au sein de deux établissements franchisés rattachés au groupe Via Automobile, rapportée par les journalistes de France 3. Elle concerne deux centres basés à Toulouse et à Montauban, spécialisés dans la revente de voitures de particuliers.

Le groupe Via Automobile rapporte des anomalies détectées dès les mois qui ont suivi l’ouverture de sa franchise en 2023, notamment dans les déclarations remontées des salariés des deux établissements qui rapportaient des plaintes de clients n’ayant jamais reçu l’argent après la vente de leur voiture, laissant au passage de très mauvais avis sur Google. Via Automobile a ainsi décidé de résilier le contrat de franchise au mois de novembre 2024 et de se retourner contre son collaborateur au comportement litigieux.

Plus de 146 000€ disparus

Via Automobile déclare un préjudice de plus de 25 000€ et accompagne onze clients lésés, qui attendent toujours l’argent de la vente de leurs voitures. Valeur totale de ces voitures vendues ? 146 000€ qui ont disparu dans la gestion du gérant des deux centres.

Les journalistes précises que le nombre de victimes concernées risque encore d’augmenter et que les huit premières injonctions de paiement ont été lancées dans le dossier. Une plainte collective pénale « est à l’étude » et sept plaintes ont déjà été déposées à titre individuel. Le comportement du gérant, qui semble avoir dépensé l’argent de ces ventes comme s’il pouvait ne pas se soucier des conséquences de tels actes, paraît tout simplement surréaliste.