Achat d’une occasion : les motivations des Français

Si les Français ont plutôt confiance lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture neuve, une majorité d’entre eux (52 %) se sentent stressés lorsque l’acquisition porte sur une occasion. Parmi les sources d’inquiétude, s’assurer de faire le bon choix est l’une des principales, mais le contrôle des propriétés techniques (Est-elle fiable ? A-t-elle été bien entretenue ?) et la volonté de ne pas payer trop cher son véhicule apparaissent également comme des sources d’inquiétude.

Les principales peurs concernant l’achat d’une occasion sont celle de découvrir un vice caché après l’achat (64 % d’inquiets dans le cas d’un achat auprès d’un particulier) et l’absence de garantie (54 %, toujours dans le cas d’un achat auprès d’un particulier).

Pour minimiser le risque de se "faire avoir", plus des trois quarts des automobilistes préfèrent recourir à un professionnel ayant pignon sur rue, surtout s’il est porteur d’une enseigne d’un constructeur (Spoticar, DasWeltAuto…). La vente entre particuliers séduit à peine plus d’un Français sur 2 deux (54 %) sauf si l’achat se fait auprès d’une connaissance plus ou moins proche (70 % font confiance à ces derniers). Sur ces points, le marché de l’occasion tricolore ne corrobore pas ses chiffres. En effet, les professionnels ont réalisé moins de 4 ventes d’occasion sur 10 l’année dernière.

Porter son choix sur une occasion est toutefois, pour 81 % des Français, le moyen de faire des économies, tandis que, et c’est plus surprenant, 64 % y voient également une action plus responsable envers l’environnement. Pour les moins de 35 ans, ce taux grimpe même à 79 %. Difficile, donc, de dire que nos compatriotes se moquent de l’écologie.