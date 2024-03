Achat d’une voiture d’occasion : les pros plébiscités

Traditionnellement, les concessionnaires et revendeurs indépendants emportaient la majorité des ventes de véhicules récents. D’une part parce que ces pros s’intéressaient peu aux véhicules de 8 ans et plus, d’autre part parce que, lorsqu’il s’agissait de dépenser une somme importante, les Français se sentaient sécurisés par les garanties offertes par ces officines.

Les données fournies par AAA Data concernant le mois de février 2024 confirment cette tendance. Ainsi, pour les VO de moins de 5 ans, plus d’une transaction sur deux se fait via un professionnel. Cette part tombe sous la barre des 25 % pour les autos de 11 ans et plus (21,7 % pour les 11 à 15 ans et 16,7 % pour les 16 ans et plus). L’évolution la plus marquante du mois dernier est néanmoins enregistrée sur la tranche médiane, celle des voitures ayant de 6 à 10 ans.

Sur ce marché, qui a représenté 93 562 contrats en février, les pros ont enregistré une part de marché de 38,3 %. Ces 35 842 unités représentent une progression de 15,8 % par rapport à février 2023.

Cette augmentation marquée semble être la conséquence de deux éléments. Les pros ont, en effet, été les plus prompts à modérer leurs tarifs ces derniers mois. Dans de nombreux cas, leurs tarifs ne sont ainsi pas plus élevés, et même fréquemment moins, que ceux des particuliers. En parallèle, les contrats de garantie sont désormais plus solides sur cette tranche d’âge, notamment sous l’impulsion de la législation européenne, ce qui tranquillise bon nombre d’acheteurs.

Crédit photo : Le Sharkoïste