Aires d’autoroute : nous sommes les champions, surtout pour les camping-cars et les voitures électriques

Les vacances d’été commencent souvent sur les aires d’autoroute, notamment lorsque les bouchons rendent le trajet difficilement supportable. Ce moment de détente tant attendu n’est pas vécu de la même façon selon que l’on se situe en France, en Espagne ou au Portugal.

Le TCS (Touring Club Suisse) a testé 129 aires de services dans ces trois pays. Deux experts ont parcouru près de 10 000 km dans le cadre de cette étude, qui a porté sur 52 sites en France, 60 en Espagne et 17 au Portugal. Ont été examinées les infrastructures de stationnement, les bornes de recharge rapide, les équipements destinés aux camping-cars, les espaces de loisirs et de détente ainsi que l’offre de restauration et de commerces.

Le constat est sans appel : « La France se distingue par la qualité générale de ses aires de service, tandis que l’Espagne accuse un retard marqué, notamment en matière de recharge rapide pour véhicules électriques. Le Portugal obtient quant à lui un bilan globalement positif et se démarque par son offre de restauration. »

Dans le détail, la France compte neuf aires classées « excellentes » et 36 « fortement recommandées ». L’Aire de Besançon (89 %), l’Aire de Mâcon-la-Salle (88 %) et l’Aire de Bolleville (84 %) occupent les premières places, tandis que le Relais Bouguenais (22 %), l’Aire de Treillières (36 %) et l’Aire de Communay Sud (43 %) ferment la marche.

Son de cloche totalement différent en Espagne, une seule aire est « fortement recommandée ». Sur les 60 testées, seules 11 dépassent le seuil de 50 %. Du côté du Portugal, 5 sont « fortement recommandées » et 11 sont « recommandées ».

Camping-cars et électriques choyés en France

Le TCS précise que « la France se distingue par la qualité de ses infrastructures pour les automobilistes et les camping-caristes. Les équipements de vidange des eaux, les points d’eau potable, les sanitaires et les douches sont largement disponibles. »

Quant aux bornes de recharge, la France est loin devant avec 195 356 points de charge recensés fin mai dernier, avec un taux de disponibilité de 89 %. Parcourir des centaines de kilomètres est un jeu d’enfant, à l’inverse de l’Espagne. Il s’agit d’ailleurs de son point faible puisqu’une aire sur dix en est équipée, lorsque ces bornes fonctionnent correctement ! De son côté, le Portugal se distingue par « un bon niveau d’équipement en recharge rapide ».