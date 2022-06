ALD lance sa formule de LLD pour voitures d’occasion

ALD Automotive, l’un des spécialistes de la location longue durée et plus globalement, des solutions de mobilité, vient de lancer avec opportunité une offre LLD spécifique aux voitures d’occasion, intitulée « LLD VO Liberté ». Objectif pour la firme : « s’adapter au budget de chacun à l’heure où la hausse des carburants a des répercussions négatives sur le pouvoir d’achat des consommateurs », dans un contexte impacté qui plus est par les retards de livraison de véhicules neufs.

ALD vante un engagement flexible et des services associés

Ce nouveau produit propose une grille de tarifs par gamme de véhicules, sans apport et sans loyer majoré, avec des mensualités basées sur le coût d’usage. Il suggère également le choix du kilométrage (de 10 000 à 30 000 km/an) et des services associés, tels que les révisions et l’assistance 24/7, pour 1 euro de plus. Le package commercialisé par le loueur dit en outre s’appuyer « sur un large choix de véhicules contrôlés et disponibles immédiatement » car issus de son propre parc.

A travers « LLD VO Liberté », la filiale de la Société Générale estime « (ré)inventer une offre qui correspond parfaitement aux attentes actuelles des consommateurs », selon Pascal Vitantonio, le Directeur de la Stratégie et du Développement d’ALD Automotive France.

L’enseigne entend capter un large public et insiste sur le caractère flexible des contrats de location théoriquement définis pour une durée de 36 mois. « Parce que la vie est parfois faite d'imprévus : agrandissement de la famille, déménagement, etc., le client pourra changer ou rendre son véhicule dès le 1er anniversaire de son contrat », assure-t-elle.

Précisons qu’ALD Automotive n’est pas le seul loueur longue durée à miser sur la LLD de modèles d’occasion. Arval, entre autres, avait notamment fait parler de lui en janvier dernier sur ce même créneau.