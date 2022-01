Année record pour l'E85, "carburant du pouvoir d'achat"

Comme vous l’avez constaté ces derniers temps en allant remplir votre réservoir, les prix des carburants atteignent des sommets, avec une moyenne de 1,70 € pour le SP95 et de 1,65 € pour le gazole.

Il existe pourtant au moins une catégorie d’automobilistes qui garde encore le sourire (façon de parler, hein…) au moment de régler son plein. Nous voulons bien sûr parler des adeptes de l’E85, carburant qui mêle de 65 à 85% d’éthanol d’origine agricole à du sans plomb, et qui présente l’avantage d’être très faiblement taxé (au point d'ailleurs que la Cour des comptes s'interroge à ce sujet).

Cela lui permet de s’afficher un prix inférieur de moitié à celui du sans plomb, soit une moyenne de 0,70 € par litre. C’est ainsi que cet agrocarburant ne cesse de voir ses volumes de distribution progresser, en l’occurrence de 33% en 2021 selon les chiffres dévoilés ce matin par la filière française du bioéthanol, laquelle a calculé que l’on pouvait gagner jusqu’à 500 € en 13 000 km en convertissant sa voiture à l’E85.

Si tout véhicule essence est susceptible de pouvoir fonctionner à l’E85, il est en effet recommandé d’investir entre 600 et 1 300 € pour doter celui-ci d’un boîtier électronique qui permettra d’optimiser l’injection de carburant en compensant le moindre pouvoir calorifique de l’E85 (le principe consiste à augmenter l’injection de carburant dans le moteur, ce qui provoque une légère surconsommation de toute façon amortie par le prix à la pompe).

On dénombre actuellement 2 725 stations distribuant de l’E85, chiffre en hausse de 18% par rapport à janvier 2021, avec une sur-représentation des départements du sud, du nord et de la Bretagne. L’objectif est de franchir la barre des 3 000 cette année. L’application « Mes stations E85 », qui permet de localiser les pompes ad hoc, a été à ce jour chargée à 65 000 reprises…dont 45 000 pour la seule année 2021 !

Les professionnels ont calculé que 10 millions de voitures particulières pourraient aujourd’hui être équipées des boîtiers évoqués plus haut, lesquels sont fabriqués par quatre entreprises qui se partagent actuellement le marché.

Les constructeurs restent toutefois assez peu présents sur le segment. Jaguar et Land Rover proposent respectivement une et deux voitures à l’E85, tandis que Ford se présente comme le champion du créneau avec pas moins de six voitures ainsi adaptées.