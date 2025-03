Le marché du vélo a beau se casser la potence, celui du vélo à assistance électrique, tel le roseau, fléchit, mais ne se brise pas, avec une progression de 71 % depuis 2019. D'autant que le marché de la micromobilité dans son ensemble devrait augmenter de 336 milliards de dollars d’ici 2035, dont 205 rien qu’en Europe. De quoi motiver le développement de toutes nouvelles idées. Et justement, l’Anod en est une en s’imposant comme le premier vélo hybride.

Un concept inédit mêlant supercondensateurs et batterie

L’Anod s’inscrit dans la lignée des vélos misant sur l’innovation énergétique. Après le π Pop, il est le deuxième vélo français à intégrer des supercondensateurs, un système capable d’absorber et restituer l’énergie bien plus rapidement qu’une batterie traditionnelle. Mais l’Anod y ajoute une batterie en plus, pour aider un peu le cycliste.

Contrairement aux vélos électriques classiques, il n’embarque qu’une petite batterie de 76 Wh (contre environ 500 Wh pour un VAE standard), l’objectif étant d’optimiser l’énergie grâce au freinage régénératif, comme le mode Brake en automobile. Ce sont les freins qui s’en chargent. Une légère pression sur les manettes active le freinage régénératif du moteur placé sur le moyeu de la roue arrière. Il faut serrer plus fort pour déclencher les freins à disques hydrauliques. Cette énergie récupérée est injectée dans les supercondensateurs qui peuvent faire le plein en une poignée de secondes. La petite batterie, elle, assiste les supercondensateurs vides dans les phases critiques de démarrage, car l’Anod est monovitesse et nécessite un peu d’effort au démarrage.

Ce choix technologique repose sur une observation simple : les trajets quotidiens des cyclistes urbains sont de 12 km en moyenne, de quoi réduire le poids et la taille de la batterie.

Une approche semblable au système KERS (récupération d’énergie cinétique) en Formule 1, mais également au système hybride automobile tel celui de Toyota, avec vos jambes en guide de moteur thermique.

Un design distinctif et des équipements urbains

Visuellement, l’Anod ressemble à une grosse draisienne métallique. Son cadre semi-ouvert aux lignes angulaires et son unique tube central massif (qui contient les supercondensateurs) lui donnent un look à mi-chemin entre le rétro et le minimalisme moderne. Une identité marquée, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui a le mérite de sortir du lot.

Le poste de pilotage repose sur une double potence ajustable en angle (mais pas en hauteur). Le vélo est disponible en taille unique, censée convenir aux cyclistes mesurant entre 1,60 m et 1,90 m.

Côté équipement, on retrouve des garde-boue en aluminium anodisé, une béquille de série, et des poignées ergonomiques soignées. L’éclairage avant est recouvert d’une plaque dépolie, il sert uniquement à être vu et non à éclairer la route. Point de suspension, mais une selle suspendue en option.

La batterie, quant à elle, est amovible et se recharge via un port USB-C, ce qui évite de traîner un poids lourd et un chargeur propriétaire.

Tout ceci aboutit à un vélo de 21 kg.

Une approche écolo et un vélo fabriqué en France

L’argument écologique est l’un de ceux qui fatiguent le plus. Souvent usurpés. Pour le coup, l’Anod fait bien les choses, à commencer par l’utilisation de supercondensateurs. Là où une batterie lithium affiche une durée de vie de 1 500 cycles, les supercondensateurs peuvent encaisser des millions de charges. Ils sont composés de carbone, d’aluminium, de cellulose et de polymères. Des matériaux entièrement recyclables et abondants.

Ce n’est pas le seul argument, évidemment. Le moteur est fait maison et fabriqué, comme les roues d’ailleurs, en Vendée. La batterie vient d’Auvergne, l’électronique embarquée (car l’Anod peut être connecté et dispose d’une puce GSM/GPS) de Maine-et-Loire, les supercondensateurs viennent de Bretagne. Seul le cadre est fait à Taichung, Taïwan, par GENIO.

Une idée intéressante, mais peut-être trop spécifique ?

L’Anod est un vélo atypique, pensé pour un usage urbain bien précis. Il s’adresse aux cyclistes recherchant une alternative légère aux VAE classiques, capables de gérer un effort soutenu sans pour autant renoncer totalement à une assistance. Sa conception et sa finition soignée sont indéniables, mais son autonomie limitée risque de réduire l’intérêt d’une clientèle avide du toujours plus.

Reste la question du prix : affiché à 3 499 €, l’Anod se positionne dans la fourchette haute du marché. Si la technologie des supercondensateurs offre une durée de vie accrue et un impact environnemental réduit, le rapport coût/utilisation peut interroger.

D’autant que l’histoire d’Angell et Vanmoof a jeté un froid sur la confiance des clients envers les marques naissantes.

L’Anod sera disponible à partir de fin mars.