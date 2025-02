Coup dur pour le concepteur du vélo Mini

Le marché du vélo représentait un joli pactole à la sortie du COVID. De nombreuses jeunes pousses se sont jetées dedans. Parmi elles, Angell Mobility, fondée par Marc Simoncini. L’entrepreneur n’en était pas à son coup d’essai, puisqu’il est également à l’origine de Heroïn Bikes. La différence réside dans la technologie, car Angell Bikes (devenu Angell Mobility) misait uniquement sur des vélos à assistance électrique.

Pourtant, l’idée d’un vélo fabriqué en France était réelle : le designer français Ora-ïto au coup de crayon, l’industriel SEB à l’assemblage et la start-up française Kickmaker à la conception. Sur le papier, c’était OK. Sur le papier…

Un début difficile et des décisions surprenantes

Les vélos Angell sont clivants. Avec leur batterie suspendue faisant office de garde-boue, leur ligne très moderne et l’objectif d’un poids contenu (16,5 kg soit près de 10 kg de moins que la plupart des VAE), ils ont apporté un petit peu de fraicheur sur un marché qui en avait besoin.

Les premiers essais se sont avérés assez catastrophiques en matière d’autonomie. La géométrie était toutefois réussie et le plaisir du pédalage était là. De là à se délester des 2 500 euros demandés, il y avait un pas que beaucoup de clients ont franchi.

Le premier coup dur fut lié à l’offre de Carrefour. L’enseigne de grande distribution a écoulé les stocks de la première version à moins de 1 000 euros, soit 1 500 euros de moins que le prix payé par les « early adopters ». Paru sur Dealabs, l’offre a fait du bruit.

D’autant que les retours étaient plutôt mauvais, avec de la casse et une qualité de fabrication discutable.

La seconde génération et le vélo Mini E-Bike 1

Fort de sa première expérience, Angell sort de nouveaux modèles. La conception du second modèle est autrement meilleure. Au point de motiver Mini à réaliser un partenariat qui a accouché du Mini E-Bike 1, moyennant 2 990 euros. Nous vous en avions parlé ici.

Comment Angell en est arrivé là ?

Le constructeur a choisi le collage de pièces d’aluminium afin de réduire le poids et le coût de production.

Ce choix et la conception adoptée ont engendré des problèmes de casse. Ces problèmes ont été reconnus par la marque qui a lancé une campagne de rappel.

Malgré des recherches, Angell Mobility a déclaré ne pas savoir comment corriger le tir. Il restait donc la seule solution d’indemnisation pour les 7 000 clients concernés.

Malheureusement, la trésorerie ne permet pas à la marque d’assumer financièrement, que ce soit pour un échange ou un remboursement.

Il s’en est suivi un tour de table durant lequel, Angell a demandé de l’aide à SEB et KickMaker qui ont participé à la conception des vélos. Mais aucune des deux entreprises n’a souhaité contribuer. Le fabriquant SEB a jugé qu’il n’était aucunement responsable.

Angell Mobility ne pouvant assumer seule le rappel, la société a été placée en liquidation judiciaire et a déposé le bilan. L’histoire ne semble pas terminée, puisque Angell va attaquer Seb et KickMaker (info aperçue sur Linkedin) et confirmée par nos confrères de Transition Vélo.

C’est d’autant plus frustrant que la seconde itération semble nettement meilleure. Cela nous rappelle un peu le souci de Vanmoof. Comme les vélos Angell, ces derniers usaient de beaucoup de pièces propriétaires. Dès lors, impossible de les remplacer en cas de dépôt de bilan.

Le fabriquant français Ellipse propose une solution très arrangeante… Pour lui

C’est arrivé comme un cheveu sur la soupe. La marque française Ellipse, qui fabrique elle aussi des vélos à assistance électrique, a sauté sur l’occasion. Elle vous offre deux options :

- Récupérer votre vélo Angell chez vous gratuitement, sans aucune compensation financière. Le but étant de recycler votre bien afin qu’il ne finisse pas dans la nature. Pas de quoi motiver les propriétaires qui se sont assis sur 2 500 euros.

- Effectuer une reprise de votre vélo Angell en échange d’un bon d’achat de 500 euros à valoir sur l’achat d’un vélo Ellipse.