Mini E-Bike 1 X Angell : le vélo électrique Mini en collab avec Angell Mobility pour un partenariat long terme

La rencontre entre Mini et Angell Bike aurait pu avoir lieu sur Meetic tant elle était imprévisible. Et pour cause, le premier Angell Bike a été un fiasco. Un échec avoué par Simoncini lui-même, conscient d’avoir voulu aller trop vite. Depuis, deux autres modèles ont vu le jour : les Angell Cruisers et Angell Rapides. Plus aboutis, plus fiables, ils ont servi de base au Mini E-Bike 1, qui mélange les éléments des deux modèles.

Mini E-Bike 1 : un vélo en 2 tailles pas vraiment rebadgé

Le vélo Mini E-Bike 1 est une édition limitée à 1959 exemplaires, en référence à l’année de lancement de la première Mini. Les couleurs dignes des références constructeurs se nomment Ocean Wave Green et Vibrant Silver. Les cadres jouent sur l’effet bi-tons si caractéristiques des Mini.

L’E-Bike 1 n’est pas l’un des modèles Angell rebadgé. Si le cadre, toujours rigide, en aluminium et sans soudure semble inspiré du Cruisers d’un point de vue géométrie, les tubes semblent plus fins. D’ailleurs le vélo est disponible en 2 tailles nommées S et M. En taille S, le cadre est semi-ouvert, plus facile à enjamber et adapté aux personnes mesurant entre 160 et 180 cm. En taille M, le cadre est fermé et son tube horizontal est positionné assez haut. Il est recommandé pour les utilisateurs mesurant entre 170 et 190 cm.

Les pédales sont également différentes. La fourche est toujours en carbone. Les poignées comme la selle viennent de chez Brooks mais ne sont pas en vrai cuir.

Côté transmission, une chaîne protégée par un carter fait le lien avec le moteur situé dans le moyeu de la roue arrière. La transmission s’exécute via un monoplateau de 42 dents et un pignon unique à l’arrière de 16 dents. Une configuration plutôt facile à emmener, même sans assistance. La puissance du moteur est de 250 W, le maximum légal sur ces engins.

La batterie a été améliorée. Elle promet 35 km en mode turbo et jusqu’à 65 km en mode Eco. Batterie qui intègre le feu arrière qui fait également office de clignotants.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La bonne nouvelle vient du poids. Avec respectivement 17 kg et 17,5 kg selon le cadre S ou M, le Mini E-Bike est léger pour un vélo à assistance électrique.

Un vélo connecté et géolocalisé

L’écran est toujours intégré au cintre (guidon). Cet écran permet de gérer les différentes options propres au vélo et affiche le système de navigation propre au vélo. Car le Mini E-Bike intègre un système GPS qui lui est propre et donc un système de localisation et d’alarme contrôlable via son smartphone à distance.

L’application permet également de paramétrer l’assistance, de localiser et contrôler le vélo à distance.

Prix et disponibilités

Le Mini E-Bike 1 sera disponible chez des détaillants de vélos sélectionnés, mais également dans des magasins de luxe. Les clients pourront précommander les deux versions en édition limitée à partir du 19 septembre pour un prix de vente conseillé de 3 490 euros, incluant une garantie de deux ans. Les livraisons sont annoncées pour début 2024.

Côté entretien et maintenance, il y a un atelier à Paris et Angell prévoit un réparateur agréé par région.

Un partenariat sur le long terme

Cinq ans, c’est la durée du partenariat convenu entre la marque Anglaise et le constructeur de cycle français. À la clé, plusieurs produits évidemment et la volonté d’Angell Mobility de déployer des solutions de mobilité pour les autres et de viser plus large que le vélo.

Ce qui va de pair avec l’annonce de la levée de fonds de 20 millions d’euros avec, parmi les actionnaires, SEB qui produit les cadres, Marc Simoncini via Jaina Ventures, BPI France et des investisseurs privés.

L’idée de produire en France est louable. D’ailleurs, les cadres des vélos Angell et donc celui du Mini E-Bike 1 sont produits en France.