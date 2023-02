Arnaques à la vignette Crit'Air : le ministère des Transports appelle à la vigilance

Obligatoire pour circuler dans les Zones à faibles émissions, la vignette Crit’Air est au prix fixe de 3,72 € et disponible sur le seul et unique site officiel du Gouvernement : https://www.certificat-air.gouv.fr.

Si les arnaques liées aux vignettes Crit’Air existent depuis 2017, elles sont particulièrement en vogue depuis quelques semaines, comme vous en prévenait Caradisiac il y a quelques jours. Avec la multiplication des ZFE à venir en France, le potentiel des vignettes devient en effet de plus en plus attractif pour les personnes malintentionnées.

Devant l’ampleur du phénomène, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a communiqué sur le sujet, et décrypté les deux modes opératoires récemment observés : la création d’un faux site Internet arborant les codes graphiques du Gouvernement, et la technique du « pishing » par SMS ou mail afin de rediriger les usagers vers des sites frauduleux.

Face à ces arnaques, le ministère invite donc les automobilistes à redoubler de vigilance et rappelle que ni le site officiel du ministère, ni la préfecture ni le gouvernement n’envoient de SMS pour acheter la vignette, et que le coût de la vignette, uniquement accessible sur le site officiel, est de 3,72 €, et pas un centime de plus.