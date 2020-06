Assurance auto : les prix se sont envolés ces dernières années

L'assurance pèse de plus en plus sur le budget des conducteurs. Le comparateur en ligne "LeLynx.fr" vient de publier son baromètre annuel, le cinquième. En 2019, le coût moyen de l'assurance était de 632 €, soit une hausse de 2,9 % par rapport à 2018.

Ce budget moyen est calculé à partir de 980 000 requêtes comparatives réalisées sur le site, avec les différentes formules et les différents véhicules. Il y a une grande disparité entre les régions. C'est en Bretagne que l'assurance est la moins onéreuse, avec un coût moyen de 537 €. Les Pays de la Loire sont également bien placés avec 552 €. Sans grande surprise, c'est en Ile-de-France que c'est le plus élevé, avec 697 €. Mais si l'assurance coûte en moyenne 708 € à Paris, elle est carrément à 808 € à Marseille (la moyenne de la région Paca est de 677 €) !

Amina Walter, directrice générale déléguée du site LeLynx.fr, indique dans le Parisien que cela s'explique par davantage de vandalisme et la présence plus nombreuse de véhicules puissants. La plus forte hausse est en Normandie, avec + 4,5 % (603 €), à cause notamment de tempêtes qui ont fait des dégâts.

Depuis le début des baromètres du Lynx, il y a cinq ans, le budget moyen de l'assurance automobile a augmenté de 12 % ! La hausse est notamment portée par l'envolée des prix des pièces détachées, avec des véhicules plus technologiques qui sont plus coûteux à réparer (exemple : les phares LED).