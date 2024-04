Athlon France affiche une croissance de 7 %

« Sur un marché des flottes en LLD en augmentation de 2 % par rapport à 2022, Athlon France continue à croître et à atteindre ses objectifs, avec une progression de 7 % pour sa flotte financée, au-dessus de la progression du marché », se félicite Stéphane Chemama, Président d’Athlon France dans un communiqué publié ce 2 avril. Concrètement, la filiale de Mercedes-Benz Mobilty a livré 4 000 véhicules de plus qu’en 2022. Soit un total de 61 000 unités VP, VS et VUL.

L’électrique en hausse

Le loueur longue durée enregistre une forte progression des commandes pour des véhicules électriques. Les modèles hybrides et full électriques ont presque représenté 50 % des véhicules livrés aux entreprises contre 42 % en 2022. Pour Stéphane Chemama, « l’année 2024 devrait nous permettre de consolider notre position et devrait voir se poursuivre la percée des véhicules électriques et hybrides dans les flottes. » Avec 30 % de véhicules électriques et hybrides (xEV) mis à la route Athlon France, se situe au-dessus du marché national des véhicules d’entreprise (21 % de part de marché sur 2023).

« Dans ce contexte, le loueur s’attend à une augmentation de la demande pour sa solution Athlon E-Mobility, permettant ainsi de faciliter l'installation de bornes au domicile des salariés en lissant le coût de l’installation dans les loyers (…) Cette offre vise à rendre la recharge des véhicules électriques, plus accessible et pratique pour les utilisateurs. » Dans le domaine de la Location Moyenne Durée (LMD) de 3 mois, sans engagement contractuel de durée, Athlon France a également intensifié ses efforts pour proposer une gamme plus large de véhicules électriques, permettant d’étoffer l’offre en matière de mobilité électrifiée.