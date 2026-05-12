Au lieu du 100 % électrique, Lotus va concevoir une nouvelle supercar à moteur V8 !

Lorsque Lotus a lancé l’Emira en 2021, il devait s’agir de la toute dernière voiture de la marque à être équipée d’une motorisation thermique. La marque rachetée par le groupe Geely s’apprêtait alors à lancer une gamme de gros modèles familiaux 100 % électriques (le SUV Eletre et la berline Emeya), mettait les dernières touches à sa supercar Evija de 2 000 chevaux et préparait aussi une nouvelle GT électrique.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses ne sont pas passées comme prévu pour Lotus. Les Eletre, Emeya et Evija ne parviennent pas à trouver suffisamment de clients et depuis ce temps, le marché de l’automobile d’exception s’est retourné vers les voitures thermiques et hybrides dans les principaux marchés. En catastrophe ou presque, Lotus a lancé récemment des versions à « prolongateur d’autonomie » de son SUV Eletre pour redresser la situation. Mais il faudra sans doute plus qu’un modeste 4 cylindres intégré au châssis de son SUV pour redorer le blason de la marque.

Une nouvelle Esprit à moteur V8 !

Bonne nouvelle : Lotus a justement prévu de concevoir des produits allant dans une toute direction pour se reconnecter avec sa clientèle « historique ». Comme le rapportent les journalistes d’Autocar, le directeur général de Lotus Feng Qingfeng affirme que la marque va revenir aux principes fondateurs voulus par Colin Chapman, à savoir la recherche de la légèreté. Un sacré volte-face alors que ses modèles électriques actuels dépassent les 2,5 tonnes ! « Le développement de la technologie 100 % électrique n’est pas aussi rapide que nous l’espérions sur les modèles très haut de gamme, surtout en Chine », avoue-t-il au passage.

Encore plus intéressant, ce changement de stratégie passera par le développement d’une nouvelle voiture de sport hybride équipée d’un V8 (probablement d’origine Mercedes-AMG), conçue pour revenir sur le terrain occupé par l’Esprit entre 1976 et 2004.

Une chasseuse de Ferrari et de Lamborghini

Cette nouvelle Lotus Esprit, qui pourrait développer près de 1 000 chevaux d’après Autocar, s’attaquerait aux Ferrari 296 GTB et Lamborghini Temerario. Avec un châssis allégé au maximum et une telle puissance, elle pourrait même inquiéter les 849 Testarossa et Revuelto hybrides rechargeables !

A noter que l’auto pourrait être fabriquée en Europe pour éviter les problèmes de barrières douanières sur les marchés du Vieux continent et surtout des Etats-Unis, des territoires stratégiques pour ce genre de modèle. Bref, c’est possiblement bientôt le retour des sportives Lotus de rêve.