Audi A6 électrique et thermique : quelles différences ?

Sortie du chapeau alors que la marque nous avait certifié récemment que toutes les Audi à chiffre pair seraient désormais électriques, la nouvelle A6 thermique vient donc renforcer la gamme au côté de son homologue e-tron "zéro émission". A priori, on pourrait croire que les deux autos sont proches, tant en dimensions qu'en design, comme les BMW i5 et Série 5, mais il n'en est rien.

Il n'y a qu'à les dévisager pour s'en rendre compte : alors que l’électrique opte pour une calandre pleine et des yeux plissés, la thermique donne de l'air à ses radiateurs et reprend des gros projecteurs typiques Audi, un brin vieillots en comparaison. Néanmoins, le modèle à combustion interne se veut plus original à l’arrière avec un hayon arrondi et des feux sur deux étages, même si les anneaux lumineux restent réservés à la frangine.

Mais les différences ne résument pas à des jeux de regards, et pour cause : les deux autos ne reposent pas sur la même plateforme. Et cela se voit particulièrement de profil : moins longue de 6 cm, l’e-tron est parallèlement plus haute de 9 cm, en grande partie au niveau de la ceinture de caisse. D’ailleurs, les designers n’ont pas manqué d’idées pour affiner visuellement cette dernière, avec notamment un habillage noir en bas des portières et des plis marqués sous les vitres. Vous noterez également que les poignées sont disposées plus haut. De fait, aucun panneau de carrosserie n’est commun.

La clef pour proposer de grosses batteries atteignant 94,9 kWh utiles, et en conséquence des autonomies flirtant avec les 700 km. Revers de la médaille, le poids atteint 2,3 tonnes pour une Quattro, soit 300 kg de plus qu’une 2.0 TDI 204 disposant également d’une transmission intégrale, pourtant loin d’être une ballerine. Ce qui ne l’empêche de la laisser sur place à l’accélération avec un 0 à 100 km/h en 4s7 au lieu de 7s9, grâce à une puissance plus de deux fois supérieure, l’overboost portant la cavalerie à 462 ch. Reste à s’acquitter de la différence de tarif, qui avoisine les 15 000 €, même si l’on peut espérer en récupérer une partie grâce au coût réduit de l’électricité domestique… Pour sûr, un match entre les deux s'impose. Rendez-vous très bientôt, en vidéo…

Les différences en quelques chiffres…