La R8 a largement contribué à l’amélioration de l’image d’Audi, elle qui positionnait pour la première fois la marque aux anneaux sur le terrain de la Porsche 911 et des autres super-sportives à partir de 2007. Très appréciée pour son design spectaculaire et ses qualités routières combinant le confort et les sensations, elle a eu droit à une seconde génération en 2015 qui a finalement disparu au début de l’année dernière (avant l’incroyable Abt XGT en série ultra-limitée). Son fabuleux V10 atmosphérique ne cadrait plus vraiment avec la communication du constructeur, qui a pris un gros virage vers l’électrique au début de la décennie.

Mais on l’a vu, la stratégie d’Audi a récemment évolué vers le maintien de nouveaux modèles thermiques au moins jusqu’à la fin de la décennie actuelle. Après les A5, Q5 et autres dernières A6 à carburant fossile, les journalistes anglais d’Autocar annoncent une très bonne nouvelle pour les amateurs d’automobiles d’exception : Audi serait sur le point de faire revenir sa R8 avec une troisième génération de modèle !

Une cousine de la Lamborghini Temerario

Comme la première Audi R8 basée sur la Lamborghini Gallardo et la seconde sur la Huracan, cette R8 de troisième génération reprendrait le châssis et le groupe motopropulseur d’une Lamborghini : ceux de la récente Temerario. Avec, pour rappel, un V8 biturbo ruptant à 10 000 tours / minutes et trois moteurs électriques dans une architecture hybride rechargeable produisant 920 chevaux en puissance cumulée.

D’après les journalistes d’Autocar, l’Audi R8 de troisième génération arrivera en 2027 en cas de validation définitive du projet. Ce serait un bon moyen de maintenir l’image du constructeur allemand tout en amortissant les coûts de développement de la Lamborghini Temerario, qu’on imagine faramineux compte tenu de la technologie utilisée. Sachant qu’Audi arrive aussi en Formule 1 avec des moteurs hybrides turbo, ce serait sans doute aussi un bon axe de communication.