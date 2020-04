Audi : le projet d'A8 autonome de niveau 3 abandonné

Lors du lancement de l'actuelle A8, Audi avait prévenu que l'auto avait les capacités matérielles pour atteindre le niveau 3 d'autonomie. En clair, un niveau où il est possible de ne plus regarder la route, de ne plus toucher au volant et de laisser faire la technologie. Caméras, capteurs en tout genre, processeur ultra performant, tout était prêt, et le constructeur avait expliqué que l'A8 autonome de niveau 3 serait déployée sur certains marchés.

Malheureusement pour Audi, les autorités européennes ne se sont pas encore mises d'accord sur un cadre légal pour la conduite totalement autonome. Le restylage de l'A8 approchant déjà (pour 2021), la marque explique qu'elle n'aura pas le temps de préparer l'auto pour la mise au point définitive de ce que le constructeur d'Ingolstadt appelle le "Traffic Jam Pilot".

Audi a confirmé à Automotive News Europe que l'auto est déjà trop avancée dans sa carrière pour qu'il soit intéressant d'investir dans la conception logicielle de la conduite autonome, alors que la règlementation n'est toujours pas claire sur le sujet.

Pour l'heure, donc, aucun véhicule commercial de série n'est disponible en conduite autonome de niveau 3. Nous sommes finalement bien loin des annonces de certains constructeurs qui prédisaient des véhicules totalement autonomes dès le début de la décennie.