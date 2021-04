Audi Q4 e-tron : la gamme, les prix à partir de 42 800 €

Les configurations techniques

Il y a deux variantes pour commencer. La version de base est la 35 e-tron. Avec elle, il y a un moteur arrière de 125 kW (170 ch) et une petite batterie de 52 kWh (capacité nette), avec une autonomie jusqu'à 342 km. Puis on a la 40 e-tron, avec moteur arrière de 150 kW (204 ch) et batterie de 77 kWh, pour une autonomie jusqu'à 541 km.

La variante 50 e-tron quattro à deux moteurs et 299 ch arrivera par la suite.

Les finitions et principaux équipements de série

Base : jantes 19 pouces, phares LED, capteurs de pluie et de luminosité, freinage d'urgence automatique, alerte sortie de voie, aide au stationnement arrière, climatisation automatique, instrumentation numérique 10,25 pouces, banquette 40/60, rétros électriques et dégivrants.

Executive : Base + navigation, Virtual Cockpit, affichage tête haute en réalité augmentée, lecture des panneaux de signalisation, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif.

S Line : Executive + jantes 20 pouces, pack look S line, châssis sport.

Design Luxe : Executive + phares Matrix LED, hayon électrique.

Les prix

Le bonus est de 7 000 € pour un prix d'achat sous 45 000 €. De 45 000 à 60 000 €, c'est 3 000 €. Après 60.000 €, c'est 0 €.