Audi reconduit un gros contrat avec le club du Bayern Munich

Les mondes du football et de l'automobile sont intimement liés : que ce soit par les véhicules personnels des joueurs, souvent portés sur les voitures de luxe et de prestige, ou bien par le sponsoring, élément important du sport de haut niveau. Pour le Bayern de Munich, la logique aurait voulu que ce soit la marque locale, à savoir BMW, qui soit affiché sur le maillot, mais il n'en est rien : c'est Audi qui fait bien partie des sponsors principaux du Bayern, et depuis 2002.

BMW avait tenté de convaincre le Bayern de casser le contrat d'Audi l'an dernier, mais sans succès, le club de football ayant parlé d'un "manque de confiance" envers les dirigeants de BMW. Audi continuera donc de fournir les joueurs du Bayern, et ce pour un paquet d'années.

Bild annonce en effet que la marque d'Ingolstadt en aurait profité pour prolonger son contrat jusqu'en 2029, avec une augmentation annuelle, faisant passant le montant de 40 à 60 millions d'euros. Rappelons qu'Audi a récemment terminé son contrat avec le club espagnol du Real de Madrid, qui s'est désormais tourné vers un acteur local : Cupra.