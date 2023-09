Audi RS e-tron GT Ice Race Edition (2023) : drôle de cadeau d’anniversaire

Audi fabrique des voitures de sport depuis quarante ans. On peut effectivement retenir le coupé Sport Quattro de 1983 comme pionnier des Audi routières ultra-sportives, bien avant l’arrivée de la première RS 2 puis de toutes les déclinaisons « RennSport » de ce qu’on appelle désormais « Audi Sport » et qui se nommait précédemment « Quattro GmbH ». Depuis ce coupé dont le cinq cylindres turbo de 306 chevaux lui permettait d’accélérer plus fort qu’une Porsche 911 de l’époque, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. La super-sportive R8 va aller définitivement au musée, les RS3 et autres RS 6/RS 7 n’en ont plus que pour quelques années et après elles, la gamme sportive d’Audi ne comptera plus que sur les modèles électriques.

Voilà sans doute pourquoi Audi a choisi la RS e-tron GT pour fêter les 40 ans de son département sportif. Oui, cette version bariolée de la berline électrique allemande va sérieusement être commercialisée à 99 exemplaires dans le monde pour célébrer ça. Sa robe grise recouverte d’un « wrap » aux accents violets et blancs ressemble à celle d’une voiture de course ou de sponsoring. L’auto possède des jantes noires de 21 pouces. Sous le capot, il n’y aucune modification mécanique. Il faudra donc compter sur une puissance maximale de 598 chevaux (ou de 646 chevaux pendant le launch control).

Pas de prix connu pour l’instant

On ne connait pour l’instant ni le prix de la voiture (qui sera très certainement supérieur à celui de la RS e-tron GT « normale » affichée actuellement à 148 840€), ni la répartition des 99 exemplaires dans le monde. Compte tenu de la richesse de l’histoire d’Audi Quattro GmbH (puis d’Audi Sport) en mécaniques thermiques passionnantes, les puristes resteront très probablement sur leur faim.