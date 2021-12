Autobest 2022 : la Dacia Spring désignée meilleure voiture à acheter en Europe

La Dacia Spring vient de remporter le titre "Autobest - Best buy car of Europe" pour l'année 2022. Ce prix est remis par un jury de 32 journalistes européens, qui représentent 32 pays. Il y a ainsi une égalité dans le poids des votes, alors que du côté du prix "Car of the Year", le nombre de journalistes dépend de l'importance du pays.

Autre différence ici : le but est de désigner la meilleure nouveauté à acheter en Europe par monsieur et madame "Tout le monde". Ce sont donc des modèles qui restent dans une fourchette de prix raisonnable.

Et c'est même un modèle low-cost qui a été retenu pour 2022, avec une particularité : il est électrique. C'est d'ailleurs la première fois qu'un véhicule électrique est retenu par Autobest, preuve que la Spring marque un tournant dans le milieu de la voiture branchée. Avec elle, le groupe Renault veut faciliter l'accès à ce type de véhicule.

La Spring est ainsi une citadine cinq portes capable d'embarquer quatre personnes, qui retient l'essentiel de l'équipement attendu de nos jours (navigation, clim, connexion smartphone) et propose une autonomie correcte pour un modèle à usage urbain. Elle annonce 230 km avec le cycle mixte WLTP… ce qui est mieux que la Twingo électrique. Le tout donc à des prix cassés, puisqu'avec le bonus, la Spring commence en France à 12 695 €.

Preuve que la recette séduit, Dacia a déjà enregistré 43 000 commandes de Spring en Europe.