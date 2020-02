Autoroutes allemandes : la vitesse illimitée bientôt réservée aux véhicules électriques et uniquement la nuit ?

Si pour vous, les voyages en Allemagne sont l'occasion de tester la vitesse de pointe de votre véhicule, profitez en bien car les autoroutes illimitées outre-Rhin risquent bien de devenir bientôt de l'histoire ancienne.

Déjà l'an passé une proposition allant dans ce sens avait été rejetée par le gouvernement estimant qu'il y avait des mesures plus importantes à mettre en place pour limiter les émissions de CO2. Toutefois, partant du constat que 63% des Allemands sont en effet favorables à l'instauration d'une vitesse maximale selon un sondage récent, il semble de plus en plus évident que le sujet va revenir sur le devant de la scène. Une évolution des mœurs traduite également par le changement de position de l'ADAC, le tout - puissant automobile club allemand historiquement pro-autoroutes illimitées, qui n'est plus opposé à la mise en place de limitation.

Ainsi, certains membres du parti écologiste ont eu l'idée de conserver la vitesse illimitée uniquement dans certaines conditions. En clair, il s'agirait de mettre en place une limite de vitesse aux heures de pointe, avec des exceptions en fonction de l'heure de circulation et du type de véhicule utilisé. Le député vert, Dieter Janecek a récemment indiqué dans une interview au journal Augsburger Allgemeine : "Une limitation de vitesse est impérative, en particulier aux heures de la journée avec une densité de trafic élevée, car il a été démontré qu'elle améliore la sécurité routière et économise le carburant et les émissions nocives pour le climat. Mais pourquoi ne pas y penser à l'avenir, par exemple en accordant des exceptions la nuit, lorsqu'il y a peu de trafic, et pour des moyens de transport respectueux du climat tels que les voitures électriques"

Dans un pays où l'intégralité des constructeurs qu'ils soient généralistes ou premium sont en train d'accélérer la transition écologique avec l'introduction ou le développement de modèles électrifiés ou 100 % électriques, ce projet pourrait bien recevoir un accueil positif.

Rappelons toutefois que la vitesse maximale d'une voiture électrique est généralement inférieure à celle d'une thermique, si on met de côté certaines hypercars ou versions de Tesla.