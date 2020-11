Aux Etats-Unis, le Ford F150 lance les sièges "couchette"

Dormir dans une voiture peut être une véritable plaie, en particulier si le véhicule n'est pas adapté, ou est trop peu spacieux. Deux choses que n'est pas le Ford F150 avec une option un peu particulière : les "Max recline seats".

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, déplier autant les sièges avant demande une certaine technologie, avec cinq dépôts de brevets par Ford. Le constructeur tente ici de séduire des professionnels qui sont souvent sur la route, ou sur les chantiers, et qui ont besoin de pauses (siestes) pour récupérer. Tout un programme !

En plus du mécanisme permettant de basculer totalement, à 180°, les sièges avant, le système comprend également un réglage lombaire en mode allongé et un système de support pour les cervicales. La commande pour passer en mode couchette se trouve simplement au niveau des commandes de lève-vitre. En revanche, la longueur, une fois déplié, du siège paraît un poil courte pour un adulte, qui aura probablement les pieds et une partie des jambes dans le vide. Un support pour les piéds dépliable n'aurait pas été de trop.

Malheureusement pour les ouvriers qui aimeraient commander un F150 : Ford ne réserve cette option qu'aux deux versions haut de gamme du pick-up. Elle n'est donc pas disponible sur la variante d'accès... Il ne manquerait en tout cas plus qu'un vrai mode de conduite autonome (de niveau 4 minimum, donc), pour avoir le mode de transport personnel ultime, combinant outil de travail et cabine de repos sur les trajets.