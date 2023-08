Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Volkswagen Polo V

C’est au Salon de Genève en 2009 qu’est présentée la cinquième génération de Polo. Toujours disponible en trois et cinq portes, elle grandit légèrement pour atteindre 3,95 m de long. Elle arbore des traits tendues et fait la part belle aux lignes droites. Lors de sa révélation, son style peut paraître austère, mais l’accueil se révèle plus positif qu’avec l’opus précédent.

Cette Polo cinquième du nom entend en offrir plus. L’espace à bord est généreux, les rangements en nombre suffisant et le coffre cube 280 litres tout en offrant des formes rectilignes, bien pratiques lorsqu’il faut le charger. Bien présentée, bien finie et affichant cinq étoiles au crash-test EuroNCAP, cette Polo est élue Voiture de l’année 2010 devant les Toyota iQ et Opel Astra.

C’est en juin 2009 que la commercialisation débute. Sous le capot, la fourmi offre le choix entre les 1.2 60 ch et 1.4 85 ch en essence, et les 1.6 TDI de 75, 90 et 105 ch en diesel. Trois finitions sont alors au programme : Trendline, Confortline et Sportline. À noter que l’ESP, le régulateur de vitesse ou encore les rétroviseurs électriques sont de série dès le niveau de base.

Quelques mois plus tard, en décembre 2009, la version trois portes rejoint le catalogue. Hormis l’accès moins aisé aux places arrière, elle offre exactement le même espace intérieur.

La gamme évolue en juin 2010 avec l’arrivée d’une version « basse consommation » 1.2 TDI 75 ch BlueMotion (trois cylindres). À l’opposé, apparaît la GTI dont le 1.4 TSI, associé à la transmission automatique à double embrayage DSG7, développe 180 ch.

Cette période voit également l’essor des SUV et de variantes pas toujours très convaincantes. Quoi qu’il en soit, Volkswagen sort une version baroudeuse, la CrossPolo, avec un kit carrosserie spécifique et des jantes en alliage de 17 pouces.

Enfin, une version nommée BlueGT est lancée avec un bloc 1.4 TSI, à coupure de cylindres (ACT), de 140 ch.

Le restylage de juin 2014

Cinq ans après sa présentation au Salon de Genève, Volkswagen choisit le même événement pour présenter la version restylée de sa Polo. Seulement, il faut avoir un œil exercé pour repérer les nouveautés esthétiques. La calandre est très légèrement revue, l’intérieur des projecteurs évolue avec l’arrivée de la technologie à LED et les boucliers sont redessinés, avec timidité.

Les évolutions sont plus franches à l’intérieur puisque la Polo se prend davantage pour une Golf en lui empruntant son volant multifonction, son bloc d’instrumentation ainsi que le système multimédia disponible en deux tailles (5 et 6,5 pouces) qui peut profiter du dispositif MirrorLink. Les commandes de la climatisation sont également renouvelées.

De nouveaux équipements de sécurité apparaissent comme la fonction adaptative du régulateur de vitesse, le Front Assist et l’aide au démarrage en côte.

C’est assurément sous le capot que les modifications sont les plus nombreuses, et ceci en raison du passage à la norme Euro 6. Ainsi, les 1.2 et 1.6 TDI laissent place à un bloc trois cylindres 1.4 TDI de 75 et 90 ch. En essence, on trouve toujours le 1.0 de 60 et 75 ch qui est épaulé par le 1.2 TSI de 90 et 110 ch qui se substitue au 1.4 atmosphérique.

Fin 2014, le 1.2 TSI sera remplacé par un bloc 1.0 aux puissances identiques. Le moteur à coupure de cylindres gagne 10 ch pour afficher 150 ch. Enfin, la GTi trinque son bloc 1.4 contre un 1.8 de 192 ch. Ce nouveau moteur s’accompagne d’une boîte de vitesses manuelle.

La Polo connaîtra plusieurs séries spéciales comme l’Original (uniquement pour le marché allemand), l’Édition ou encore la Beats Audio. C’est en juillet 2017, peu de temps avant de laisser sa place à la Polo de sixième génération que Volkswagen lance une seconde Édition. Elle marque ainsi la fin de carrière avec un équipement plutôt fourni et des tarifs raisonnables.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas du mobile).