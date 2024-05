Avant/après : tout savoir sur le restylage du Peugeot 3008 II

Le Peugeot 3008 de première génération n’a pas réellement fait l’unanimité en termes de style, pourtant cela ne l’a pas empêché de séduire plus de 700 000 clients, un joli score. Pour son deuxième opus, la marque compte frapper fort et cela commence par un look percutant et ne passant pas inaperçu. En plus de satisfaire tous les codes des SUV (calandre verticale, capot plat, passages de roue marqués…), il s’offre un regard perçant, un léger jonc chromé au-dessus des ailes avant, un contour de vitrage également chromé et un bandeau de feux arrière à la signature lumineuse reprenant les griffes d’un lion. En tout état de cause, les designers se sont lâchés et l’ensemble fonctionne bien, très bien même.

De plus, le spectacle continue à l’intérieur avec une planche de bord au style futuriste. Le principe du i-Cockpit est au rendez-vous avec en plus des touches « piano » et du tissu du côté du passager. Malgré quelques détails de finition décevants, Peugeot a mis le paquet côté qualité perçue.

En plus d’un style totalement inédit, cette nouvelle génération adopte la plateforme EMP2 lui permettant d’économiser 100 kg à finition et motorisation équivalentes. Sa nouvelle architecture permet d’offrir plus d’espace pour les passagers et le coffre (de 520 à 1 482 litres), mais pas question pour autant de proposer une banquette coulissante. Ici, la modularité est classique.

Lors de sa sortie en juillet 2016, cinq finitions sont au programme. La première, Access, embarque le i-Cockpit, six airbags, le régulateur, le frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte, les feux diurnes, la lecture des panneaux, la climatisation manuelle ou encore les jantes tôle de 17 pouces.

Le niveau Active ajoute les antibrouillards, l’aide au stationnement arrière, l’alerte de franchissement de ligne, la climatisation automatique bizone, les jantes alliage…

Logiquement, le niveau Allure va plus loin avec l’aide au stationnement avant, l’accès et le démarrage sans clé, les rétroviseurs rabattables électriquement, la navigation 3D connectée, mirror Screen…

Ceux qui souhaitaient un look plus sportif, le niveau GT Line était tout indiqué avec les projecteurs à LED, les jantes alliage de 18 pouces, les coques de rétroviseur noires, la canule d’échappement chromé, le toit noir ou encore la sellerie mixte cuir/tissu.

Enfin, la GT associe le moteur BlueHDi de 180 ch avec un équipement haut de gamme : jantes de 19 pouces, rétroviseurs chromés, barres de toit en aluminium, passages de roues élargis, hayon mains libres et sellerie en cuir et alcantara.

Sous le capot, Peugeot donne le choix entre le 1.2 PureTech de 130 ch (BVM6) et le 1.6 THP 165 ch (EAT6) en essence. En diesel figurent le 1.6 BlueHDi 100 ch (BVM5), le même bloc en déclinaison de 120 ch (BVM6) et le 2.0 BlueHDi en 150 ch (BVM6) et 180 ch (EAT6).

Le 3008 élu Voiture de l'année

Quelques mois après sa sortie, en mars 2017, le Peugeot 3008 décroche le titre de Voiture de l’année en devançant l’Alfa Romeo Giulia.

En mai de la même année, apparaît la série spéciale Crossway qui se situe juste en dessous du niveau GT Line, mais se distingue par son système de motricité renforcé Advanced Grip Control. En octobre, il accueille sous son capot un nouveau moteur à savoir le 1.5 BlueHDi de 130 ch qui mettra progressivement le 1.6 à la retraite.

En mai 2018, le moteur 2.0 BlueHDi de 150 ch disparaît du catalogue, tandis qu’en juillet de la même année, la transmission automatique EAT8 chasse définitivement l’EAT6.

À l’occasion du Mondial de l’auto 2018, la firme sort l’artillerie lourde avec la version Hybrid4 : 300 ch et quatre roues motrices ! Mais ce n’est que l’année suivante que ses commandes sont ouvertes. Elle est épaulée par une déclinaison plus sage, développant 225 ch uniquement sur les roues avant.

En juin 2020, une nouvelle série spéciale Style enrichit la gamme. Basée sur le niveau Active, elle offre en plus les coques de rétroviseurs et les baguettes latérales chromées, les barres de toit, les vitres arrière surteintées et la navigation.

Le restylage d’octobre 2020

Malgré son succès, le SUV de Peugeot n’a d’autre choix que de recevoir une mise à jour. La planche de bord, au design très moderne, n’évolue pas ou presque. En effet, elle reçoit un nouvel écran tactile de dix pouces, comme son petit frère le 2008. Toutefois, l’affichage de la navigation par exemple reste au même format qu’auparavant, c’est-à-dire huit pouces.

De nouveaux habillages dont un cuir Nappa Rouge sur les GT et GT Pack font leur apparition, avec notamment un décor bois tilleul foncé.

La dotation en équipement technologique se renforce pour l’occasion. Il reçoit la vision nocturne vue sur la 508 qui permet de détecter des êtres vivants jusqu’à 250 mètres. Le régulateur adaptatif gagne le redémarrage automatique, l’aide au maintien dans la voie et le freinage d’urgence automatique sont améliorés. Avec l’arrivée du niveau intermédiaire Pack, les finitions sont plus nombreuses et les équipements revus.

Active : jantes 17 pouces, pack visibilité, démarrage mains libres, climatisation bi-zone, aide au stationnement arrière, radio numérique…

Active Pack : Active + aide au stationnement avant, caméra de recul 180°, rétros rabattables électriquement

Allure : jantes 18 pouces, vitres surteintées, navigation sur écran 10 pouces, pack Safety Plus…

Allure Pack : Allure + accès mains libres, barres de toit, mise en tablette du siège passager

GT : toit noir, pack Drive Assist Plus, phares full LED, sellerie TEP/Alcantara…

GT Pack : GT + jantes 19 pouces, hayon mains libres, sièges avant électriques et massants, hifi Focal

Initialement, le 2.0 BlueHDi de 180 ch devait passer à la trappe. Pourtant, il accompagne toujours le 1.5 BlueHDi. À noter également que la transmission automatique EAT8 est disponible avec le diesel et le 1.2 PureTech 130 ch.

En novembre 2020, apparaît la série spéciale Roadtrip qui s’intègre au cœur de la gamme en se basant sur le niveau Allure Pack. Au final, elle n’apporte que peu de choses : toit noir, pédalier en aluminium et surtapis avant et arrière.

Une offre hybride plus riche

Peugeot revoit la gamme de son SUV phare à la rentrée 2021 en la simplifiant. Exit les niveaux Active et Active Business remplacés par l’Active Pack. Le 3008 GT ne peut plus être associé à la boîte manuelle et l’Hybrid4 fait l’impasse sur les finitions Allure et Roadtrip.

En novembre 2022, l’offre hybride rechargeable descend d’un cran avec un ensemble développant 180 ch. Sa batterie est plus petite (11,3 contre 12,9 kWh), ce qui a une incidence sur l’autonomie en tout électrique : 59 km contre 65 km.

Jusqu’ici uniquement disponible avec des hybrides rechargeables, le 3008 profite d’une hybridation légère à partir de juillet 2023. Nommée Hybrid e-DSC6, elle profite d’une architecture de 48V. Il s’agit du moteur de 136 ch accouplé à une nouvelle boîte de vitesses électrifiée de 28 ch et 55 Nm de couple, et à un double embrayage.

Après une carrière plus qu’honorable, le 3008 laisse place à une toute nouvelle génération en janvier 2024. Celle-ci est la première à proposer une propulsion entièrement électrique.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).