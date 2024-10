Avec cette nouvelle Audi A5, préparez-vous à dire au revoir à l’A4

Après trente ans de service, la berline A4 s’en va suite à la nouvelle nomenclature de la marque : les autos paires sont désormais électriques et les paires thermiques.

C’est ainsi que sa remplaçante, l’A5, reste fidèle aux moteurs à combustion. Il s’agit en réalité du croisement entre l’A4 et l’A5, et cela se voit dans le choix de la silhouette.

Ainsi, cette A5 est une cinq portes puisque la malle de coffre laisse place à un hayon. Elle adopte ainsi une ligne plus élancée et se permet par la même occasion de grandir pour culminer à 4,83 m de long. À l’avant, la calandre s’affirme, les optiques s’affinent et un bandeau lumineux court sur toute la largeur du hayon, comme sur beaucoup de modèles actuellement sur le marché.

De son côté, le break Avant conserve un profil proche de ce que l’on trouve chez Audi depuis plusieurs années, une recette qui fonctionne très bien.

À l’intérieur, tout est nouveau, enfin presque. Cette A5 n’a plus rien à voir avec l’A4, mais partage son intérieur avec d’autres modèles de la marque. La planche de bord est plutôt massive, un effet accentué par la dalle numérique regroupant deux écrans, un combiné d’instrumentation de 11,9 pouces et un tactile de 14,5 pouces. Ce n’est pas tout puisque le passager peut bénéficier de son propre écran de 10,9 pouces.

Les passagers arrière ne regretteront pas l’ancienne A4. Grâce à son empattement de 2,90 m, l’espace qui leur est offert est appréciable, du jamais vu dans la familiale aux anneaux. En revanche, si l’accès au coffre est meilleur, son volume ne fait pas de miracle en variant de 445 à 1 299 litres pour la berline et de 476 à 1 424 litres pour le break.

Sous le capot, cette A5 accueille un 2.0 TFSI de 150 et 204 ch et un 2.0 TDI de 204 ch également. Ce dernier bénéficie d’une micro-hybridation de 48V fort de 24 ch et 230 Nm de couple. En haut de panier, la S5 peut compter sur son V6 3.0 essence de 367 ch pour s’échapper rapidement des barrières de péage.

Enfin, il reste un élément pour le moins important, celui des tarifs. Cette A5 démarre à 45 500 € avec le 2.0 TFSI pour atteindre 79 750 € en version S5. Pour profiter du break Avant, il faut mettre la main à la poche, à hauteur de 1 500 €.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : l'A5 déjà à l'essai

La nouvelle Audi A5 est fraîchement présentée, mais il est déjà possible d'en prendre le volant au centre d'essais situé dans le Hall 7. Une s'agit d'une version TFSI quattro équipée de la boîte automatique S tronic 7.