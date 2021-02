Avec la nouvelle Renault 5, une Renault 4Ever ?

Renault entre dans une phase critique de son existence avec la nécessité de se réinventer. Certains modèles vont disparaître (Espace, Talisman, Twingo...) et d'autres vont faire leur retour, profitant de la fée électrique pour se faire à nouveau un nom au catalogue. Mais quel nom, justement ? Si le constructeur au losange a dévoilé un concept de R5 futuriste à motorisation électrique, il est également évoqué la possibilité du retour de la 4L.

La Renault 5 pourrait s'appeler "Renault Five" et surtout, la 4L prendre le nom de Renault "4 Ever". Une appellation déposée comme propriété intellectuelle de la part de Renault en octobre 2020, à une période où la marque préparait le début des hostilités avec les grands annonces.

Pour ceux qui ont de la mémoire, 4 Ever, c'est aussi le nom d'un concours de design qu'avait lancé Renault en 2011 (l'image illustrant cet article vient d'une des créations de cet ancien concours) pour élire la meilleure création néo-rétro sur la base de la mythique auto au losange. Plus de dix ans plus tard, ce nom pourrait devenir réalité, même s'il arrive fréquemment que les constructeurs déposent des appellations sans but précis.

Arnaud Belloni, le directeur marketing de Renault, ajoute en tout cas de l'eau au moulin, puisqu'il annonce sur son compte personnel un anniversaire à venir : les 60 ans de la Renault 4L, et un dessin qui prévoit visiblement des festivités...