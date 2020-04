Baromètre des ventes de voitures neuves : - 72 % en mars 2020 !

Sans surprise, les ventes de voitures neuves se sont écroulées en mars. Le commerce automobile a été mis brutalement à l'arrêt à la moitié du mois, avec la décision de fermer les commerces non essentiels pour ralentir la propagation du Covid-19. Les concessions ont d'ailleurs baissé le rideau en pleine opération portes ouvertes, le dimanche 15 mars.

Dans la mesure où l'activité a été normale jusqu'au 15, on pouvait s'attendre à un bilan simplement divisé par deux. Mais au final, la chute est vertigineuse et historique, avec - 72,2 %, soit seulement 62.668 immatriculations. Deux grandes raisons à cela : la fin d'un mois est traditionnellement animée dans les concessions et le début de mars avait déjà été compliqué suite à la mise en place du certificat de conformité électronique pour l'immatriculation, lié au malus WLTP.

Forcément, dans ce contexte, les chiffres de ventes ne veulent pas dire grand-chose. Aucune marque n'est épargnée par la dégringolade, à part celles qui avaient déjà réalisé un score bas en mars 2019. Du côté des Français, Renault est à - 68,5 %, Peugeot - 69,5 %, Citroën - 77,2 % ! Dacia est carrément à - 80,4 % !

Du côté des étrangers, les coréens sont un peu moins impactés, avec - 53,1 % pour Kia et - 57,4 % pour Hyundai. Toyota est - 57 %. Ford affiche - 80,1 %, Volkswagen - 81,2 %, Fiat - 81,8 % ! Opel frôle la correctionnelle avec carrément - 89,6 % et 829 voitures livrées, contre 7 991 en mars 2019 ! Bref, face à de tels chiffres, on ne va pas chercher à faire des analyses et bilans détaillés.

François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), estime le recul des ventes à - 30 % sur le premier semestre 2020 et à - 20 % sur l'ensemble de l'année… une prévision aussi faite par les constructeurs si l'activité reprend fin avril ou début mai, ce qui n'est pas encore garanti. Le flou demeure sur la manière dont va reprendre l'activité, avec la réouverture des points de vente et des usines. Les Français pourraient aussi mettre de côté leurs projets de changer de véhicule à l'issue de cette crise historique.

Si les chiffres de mars sont forcément biaisés, on vous donne le Top 15 des constructeurs pour se rendre compte des chutes des immatriculations.