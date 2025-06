Bernar Venet en majesté à Antibes

Dans le cadre du musée Picasso, à Antibes, Bernar Venet rendra hommage à Arman du 28 juin au 28 septembre prochain.

Une belle occasion de rappeler que le célèbre sculpteur est un amateur d’automobile.

Dans ce domaine, son œuvre maîtresse est une superbe « Art Car » que Bernar Venet avait réalisée en 2012. Il avait pris pour support une Bugatti Veyron Grand Sport qui avait été exposée à Art Basel, à Miami, en décembre 2012.

L’artiste avait été commissionné par la Rubell Family Collection pour travailler et le résultat, magnifique, avait débouché sur un volume sur lequel étaient dégradés des tons subtils évoluant du rouille orangé au noir intense. Sur la carrosserie surgissaient des équations mathématiques selon un jaillissement méthodiquement maîtrisé.

Sur cette œuvre, Bernar Venet réussit la synthèse subtile de toutes ses inspirations plastiques parvenant à retrouver sur la carrosserie en carbone les effets du métal par le jeu de la matière et de la couleur est aussi l’auteur de l’une des plus belles Art Cars jamais réalisées.

Bernar Venet s’est aussi intéressé à l’environnement de l’automobile, à son décor, à la magie du voyage. En 1984, il avait imaginé l'Arc Majeur de 185,4° qui demeure une œuvre dont la réalisation s’est heurtée aux luttes d’influence politiques.

Il décrivait ainsi sa sculpture : « Il s’agit en réalité de deux arcs, qui visuellement n’en forment qu’un d'un diamètre de 75 mètres, donnant ainsi l’illusion d'une continuation ininterrompue sous l’autoroute. Le côté le plus haut culmine à 54 mètres, tandis que l’autre s'élève à environ 20 mètres ». La sculpture devait initialement être installée à Laduz dans l'Yonne, de part et d'autre de l’autoroute A6. En 2007, on envisagea de la placer sur l’autoroute de Lorraine-Bourgogne, à hauteur de l’aire de repos de Thionville-Porte de France.

Les tracasseries administratives ont eu raison de l’Arc Majeur qui a finalement été positionné en Belgique, près de Namur.