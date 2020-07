BBS, le fabricant de jantes, dépose le bilan

Que ce soit en Formule 1 comme sur des voitures haut de gamme, BBS a fait sa renommée par ses mythiques jantes. L'entreprise allemande a malgré tout du mal à voir le bout du tunnel depuis quelques années. Déjà en faillite en 2007 puis rachetée et revendue à de nombreuses reprises par la suite, la société a de nouveau connu une situation délicate en 2011.

Depuis 2015, elle est la propriété d'une entreprise sud-coréenne (Nice Holdings Co) qui va devoir trouver une solution avec BBS. Probablement la revente, si l'histoire se perpétue, mais en attendant, le fabricant allemand de jantes demande le chapitre 11 pour pouvoir maintenir l'activité, le temps de trouver des solutions avec les créanciers et, certainement, restructurer.

Pour l'heure, BBS annonce pouvoir continuer de payer les salaires et ne pas avoir de dettes. Malheureusement, la société coréenne, principale actionnaire, ne souhaite plus apporter son soutien. Espérons donc pour cet acteur historique du monde de l'automobile allemande qu'une issue favorable sera trouvée et que l'avenir sera un peu plus radieux.