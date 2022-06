Bentley annonce la Flying Spur S

Vaisseau amiral de la marque anglaise Bentley, la Flying Spur aura elle aussi droit à sa version sportive.

Avant sa grande première en public prévue à l’occasion du festival de Goodwood, la Bentley Flying Spur S se dévoile et livre quelques informations sur ses deux types de motorisations au choix, un V6 Hybride de 544 chevaux et 750 Nm de couple, ou un V8 de 4 litres développant 550 chevaux et 770 Nm de couple.

En effet, et c’est une première dans la gamme S, la déclinaison la plus sportive de la limousine sera disponible en version hybride ou dans une motorisation thermique classique. Concernant la motorisation hybride, on retrouve donc un V6 2.9 litres essence associé à un moteur électrique, une technologie introduite récemment par Bentley.

Plus sportive, la Flying Spur S, l’est également côté design et équipements avec plusieurs éléments noirs en lieu et place du chrome habituel, des étriers de freins rouges, des feux avant et arrière teintés, une ligne d’échappement différente selon les deux motorisations, et des jantes de 22 pouces.

L’intérieur est bicolore et est équipé de sièges Sport au design S cannelé. Un sigle que l’on retrouve sur la planche de bord et les seuils de porte.

Révélée à travers ces quelques clichés, la nouvelle Bentley Flying Spur S fera ses débuts lors du festival de vitesse de Goodwood, en Angleterre, qui se tiendra du jeudi 23 au dimanche 26 juin prochains.