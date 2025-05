Bien choisir ses jantes

Les jantes ne se contentent pas d’être « décoratives », elles assurent également les performances et la sécurité du véhicule qu’elles habillent. Néanmoins leur esthétisme n’est pas à oublier. C’est pourquoi elles sont disponibles en différents matériaux et dessins, offrant un large éventail de choix car de belles jantes, ça peut tout changer au look de votre voiture, surtout lors de la revente.

Mise à part pour leur côté esthétique, on ne prête pas suffisamment d’attention à nos jantes. Pourtant elles sont un élément crucial de la voiture puisqu’elles servent de support au pneu. Leur parfaite adéquation avec le véhicule garantit en grande partie la bonne tenue de route et la stabilité de ce dernier lorsque vous conduisez.

À quoi sert la jante ?

Les jantes existaient bien avant l’avènement de l’automobile. À l’origine montées sur les carrosses et les calèches, elles étaient en bois, composées de rayons fragiles. Pour les rendre plus résistantes on les habillait parfois des bandes de métal cloutées sur leur pourtour. Au fil des siècles, une invention majeure qui a conduit à nos jantes modernes s’est traduite par l’apparition de pièces de bois ou de métal permettant de la relier au moyeu.

Même si les premières automobiles étaient équipées de roues à rayons identiques à celles des calèches, le poids et les contraintes de résistance nécessaires pour supporter un véhicule plus lourd à des vitesses plus importantes ont vite fait prendre conscience aux concepteurs de l’époque qu’il leur fallait utiliser un matériau plus résistant. Partant de ce principe, l’acier s’est rapidement imposé.

Actuellement, les jantes sont constituées de différents éléments qui jouent chacun un rôle fondamental pour leur fixation au train de la voiture, pour le maintien du pneu, mais également pour la répartition du poids du véhicule, son aérodynamisme et l’énergie développée par le système de freinage. Une jante comprend ainsi un moyeu doté de trous de fixation pour les boulons, des branches qui relient le moyeu au bord extérieur, le rebord extérieur sur lequel le pneu est monté et le flanc qui relie le rebord externe au moyeu. En fait, une jante est prioritairement le support du pneu et la partie externe de la roue de votre voiture. Comme au temps des calèches, elle se fixe au moyeu via des rayons, lui-même assurant le lien de la jante à l’axe du véhicule à l’aide des boulons. Pour résister aux contraintes routières sans pénaliser pour autant les performances de la voiture, la jante doit allier résistance et légèreté.

Comment les jantes modernes sont-elles conçues ?

La fabrication des jantes dépend du matériau utilisé et des spécifications techniques liées aux performances que l’on peut en attendre. Mais les méthodes de fabrications sont également fonction du coût de production, du type de jantes et de leur destination (véhicule de luxe, de compétition, prix d’appel, haut de gamme, VUL, etc.) et des propriétés des matériaux. Certains modèles pouvant combiner plusieurs techniques de fabrication.

Dans la majorité des cas, et notamment pour les jantes en aluminium, le métal est coulé dans des moules de sable pressé où il va prendre la forme de la future jante. En fonction de la qualité de surface, du coût de fabrication, et des propriétés mécaniques que l’on souhaite obtenir, la coulée de métal est réalisée soit en moule permanent, soit en basse pression, ou simplement par gravité. Après refroidissement, la jante est alors ébavurée, polie et usinée pour lui donner son aspect définitif tout en rognant les éventuels défauts.

Les jantes haut de gamme, en aluminium ou composées d’alliages spéciaux, destinées aux véhicules sportifs ou de compétition, sont forgées sous pression puis usinées afin d’en ajuster les tolérances. Elles reçoivent ensuite différents traitements de surface visant à renforcer leur résistance à la corrosion et leur donner une apparence plus esthétique. Légères et robustes, ces jantes sont onéreuses à fabriquer d’où un marché réservé aux véhicules haut de gamme.

Un autre processus de fabrication hybride est parfois utilisé. Il s’agit du formage de flux. Il s’agit d’une jante coulée qui va ensuite être formée à chaud lors d’un processus de formage rotatif sous pression, puis usinée et traitée pour lui donner l’esthétisme attendu et en affiner les performances. Cette technique de fabrication marie à la fois la résistance et la légèreté que l’on obtient par le forgeage à la facilité de fabrication d’une jante coulée.

Enfin, certains modèles qui nécessitent des designs ou des particularités techniques particulièrement complexes peuvent être entièrement réalisés ou finies à l’aide de commandes numériques par ordinateur. Ainsi la jante est entièrement usinée dans un bloc de métal brut. Les machines à commandes numériques taillent et découpent le métal pour donner vie à une jante finie qui peut alors être polie, peinte, ou encore vernis.

Avantages/inconvénients des différents matériaux ?

On trouve des jantes dans différents matériaux : l’acier, l’aluminium, ou encore des alliages de magnésium, voir en fibres de carbone. Chacun d’eux présente des avantages et des inconvénients en termes de performances, de résistance, de poids et surtout de coût.

Les jantes en acier embouti sont devenues standards au début du 20ème siècle du fait qu’elles pouvaient supporter de lourdes charges et résister à des conditions routières difficiles comme des nids-de-poule ou des ornières à une époque où pourtant, les routes étaient parfois en meilleur état qu’aujourd’hui. Faciles à produire en masse et peu coûteuses, elles sont toujours plébiscitées par de nombreux conducteurs pour leur robustesse, leur résistance aux chocs et leur prix raisonnable. De nos jours, leurs qualités intrinsèques les réservent de fait aux véhicules utilitaires ou aux 4x4. Leur poids peut néanmoins affecter la consommation de carburant et la maniabilité en augmentant l’inertie de la rotation de la roue, mais leur solidité en fait les alliées inconditionnelles des conditions de conduite difficiles. Peu esthétiques néanmoins, elles nécessitent l’adjonction d’enjoliveurs.

Les modèles en aluminium ont fait leur apparition dans les années soixante surfant sur la vague des courses automobiles et une demande forte pour des véhicules plus esthétiques. Elles allient légèreté et résistance ce qui améliore l’efficacité énergétique du véhicule et assurent une plus grande dissipation de la chaleur générée par le système de freinage. Jolies, elles existent dans un grand panel de styles, plus attrayants les uns que les autres. Offrant une personnalisation poussée, elles peuvent présenter divers aspects de surface et se suffisent à elles-mêmes. En outre, elles améliorent l’accélération, la maniabilité et la consommation du véhicule.

Les références en alliage léger de type aluminium/magnésium sont recommandées pour les véhicules sportifs ou de luxe du fait de leur légèreté qui assure une conduite plus nerveuse et une dissipation de la chaleur supérieure ce qui améliore de fait les résultats du système de freinage. La maniabilité du matériau permet également de concevoir des modèles très stylisés et particulièrement attrayants.

Enfin, les jantes en fibre de carbone si elles sont moins répandues et jusqu’à présent réservées à des voitures de luxe de hautes performances, commencent à intéresser de plus en plus de conducteurs. Très légères et très résistantes, elles assurent en effet une réduction très importante du poids non suspendu, améliorant de même les performances et l’efficacité énergétique du véhicule.

En conclusion, des jantes plus légères, en alliage d’aluminium ou en fibre de carbone peuvent réduire le temps de réaction des commandes de direction et parfaire le travail de la suspension en diminuant les secousses qui remontent dans le volant lorsque vous roulez dans des conditions difficiles.

Le design a-t-il son importance ?

Nous l’avons dit la jante est pour la voiture ce que la chaussure est pour notre pied. Depuis le boum de l’automobile dans les années quatre-vingt, nous avons tous été séduits par l’esthétisme non seulement du véhicule mais également de ses roues. Les designers s’en sont donné à cœur joie pour nous proposer des gammes de tailles de plus en plus larges avec des couleurs, des motifs complexes, et des finitions polies miroir presque à la carte.

L’utilisation du magnésium ou de la fibre de carbone a permis de pousser le design encore plus loin, améliorant de même les performances des voitures actuelles en réduisant le poids non suspendu. De même, la conception et la fabrication assistée par ordinateur et les nouvelles méthodes de forgeage et/ou de moulage permettent de créer des modèles de plus en plus sophistiqués avec une précision de qualité élevée. La jante d’aujourd’hui est une composante à part entière des performances de votre voiture dans la mesure où leur poids influe la dynamique de rotation de ses roues. Le design et donc la conception, n’est par conséquent pas seulement une affaire d’esthétisme comme on pourrait le croire mais une constituante essentielle de la réactivité du véhicule dont il améliore grandement la précision de conduite. Par exemple, des jantes de grand diamètre vous permettent d’augmenter la surface de contact avec la route et donc l’adhérence par l’adjonction de pneus à profil bas. Inconvénient : votre conduite sera moins confortable dans la mesure où ces pneus offrent moins d’amortissement aux cahots, et ce type de jantes a tendance à accroître le poids global.

De même, si vous optez pour un modèle de jantes au design plus ouvert vous obtiendrez une plus grande circulation d’air autour du système de freinage, ce qui dissipera la chaleur plus rapidement lorsque vous vous livrez à de la conduite sportive, prévenant ainsi le phénomène de surchauffe des freins.

Comment choisir les bonnes jantes ?

Avant de commander vos nouvelles jantes assurez-vous qu’elles sont compatibles avec votre véhicule. Par ailleurs, vous trouverez à l’intérieur de la jante les marquages informatifs des particularités du modèle.

Ainsi, le diamètre et la largeur de la jante doivent correspondre aux spécificités constructeurs, recommandées pour votre voiture. Le diamètre tout comme la largeur sont le plus souvent exprimés en pouces.

Le diamètre correspond à la taille du pneu que la jante peut recevoir, par exemple ‘’15’’ pour un pneu d’une dimension de 15 pouces.

La largeur se mesure entre les bords intérieurs. Par exemple, 8J vous indique une largeur de 8 pouces. J spécifiant le type de jante.

L’entraxe, indiquée en millimètres, correspond au nombre de trous de fixation. Vous la trouverez indiquée sous la forme PCD (Pitch Circle Diameter) qui spécifie le nombre de trous des boulons et leur espacement. Par exemple 6 x 118 notifie la présence de 6 trous de boulon espacés sur un cercle de 118 mm de diamètre.

Le déport (ET) indiqué en millimètre, traduit la distance entre le plan d’appui du montage et le centre de la jante. Par exemple ET45 indique un déport de 45 mm. Attention, un déport incorrect va affecter la suspension et la tenue de route. Un ET négatif indique une surface de montage vers l’intérieur, tandis qu’un ET positif la place vers l’extérieur.

La charge maximale de la jante est indiquée sur cette dernière. Elle doit correspondre aux besoins de votre véhicule. Supérieure, c’est acceptable. Inférieure : oubliez !

Veillez également à ce que le type de jante choisit soit compatible avec la taille et le type de pneus préconisés par le constructeur. Par exemple, un pneu d'une largeur de 165 mm pourra être équipé d'une jante de 5,5 pouces.

Vous trouverez les dimensions de vos jantes sur l’étiquette collée à l’intérieur de la portière conducteur.

Combien coûte une jante ?

Le prix d’une jante dépend du matériau qui la compose, du type de fabrication (emboutie, coulée, forgée, etc.), de la marque, de sa taille et du design.

Les jantes en tôle se vendent de 40 à 100 € environ. Les jantes en aluminium se trouvent à partir de 60 € jusqu’à plusieurs centaines d’euros en fonction de leur design. Les prix des jantes en alliage varient à partir de 130 € jusqu’à plus de 600 €. Quant aux jantes en carbone, le prix d’entrée est aux environ de 1 000 € !

Un coût à multiplier par quatre auquel s’ajoute celui du montage, à savoir une moyenne de 26 € par jante.

Néanmoins il existe une différence notable entre le prix d’une jante acheté chez un garagiste ou un concessionnaire et celle acquise sur internet. Cette différence joue également souvent sur la qualité et la garantie proposée qui peuvent ne pas être de même nature.

Où faire monter vos jantes ?

Vous pouvez bien évidemment acquérir vos jantes en grandes surfaces ou sur internet, toutefois certains garagistes refuseront ensuite de les monter dans la mesure où ils ne veulent pas prendre en charge une garantie sur un produit qu’ils n’ont pas vendu eux-mêmes. Avant votre achat sur internet regardez si le site vous préconise des centres de montage ainsi que leur localisation. Car faire une bonne affaire c’est bien, mais si vous n’arrivez pas à faire monter vos jantes cette dernière se transformera vite en problème.