Les grandes jantes font les affaires de Michelin

Les constructeurs ne semblent plus avoir de limite pour la taille des roues ! Aston Martin vient d'oser le 23 pouces pour le SUV DBX ! Bien sûr, cette taille reste une exception de voitures de riches. Mais même pour les voitures de "Monsieur Tout-le-monde", les jantes ont bien grandi.

Sur le marché des compactes, de plus en plus de véhicules sont livrés avec en série des jantes de 19 pouces ! Et pas seulement chez les SUV, puisque la nouvelle DS 4 aura cette taille dès le milieu de gamme.

Cela donne des voitures avec plus d'allure… mais cette lubie de design a un effet pervers : elle pèse sur le budget. Ceux qui ont déjà dû changer des gommes sur des grandes jantes le savent, la facture est logiquement plus élevée… et parfois bien douloureuse !

Et cette mode fait les affaires des fournisseurs de pneumatiques. Lors de la publication de ses résultats financiers du premier semestre 2021, Michelin a souligné l'effet positif de la hausse des ventes de pneus tourisme de 18 pouces et plus ! En clair, le français vend davantage de pneus de grande taille, qui lui rapportent plus. La marque rappelle aussi avoir revu ses prix à la hausse pour faire face à l'augmentation des matières premières.

Florent Menegaux, président de Michelin, souligne que "dans un contexte de reprise des marchés, le groupe Michelin réalise un très bon premier semestre". Le groupe a enregistré 11,2 milliards d'euros de vente, contre 9,4 milliards sur la même période de 2020. C'était 11,8 milliards au premier semestre 2019, avant la crise du Covid. Le résultat opérationnel a été de 1,4 milliard d'euros, soit 12,7 % des ventes.