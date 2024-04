Bien laver sa voiture après un vent de sable

Le Sirocco, ce vent chargé de sable, laisse de nombreuses traces sur le sol et surtout sur nos véhicules lors de son passage. La dernière tempête qui a touché nos régions voici quelques jours provient une fois encore du Sahara, amenant avec elle d’importantes quantités de sable et de poussières dans notre atmosphère. L’arrivée de cette dernière était bien reconnaissable à la couleur jaunâtre qu’a pris le ciel à cette occasion. Et si vous n’avez pu mettre votre véhicule à l’abri, vous êtes bon pour un nettoyage en règle. Un lavage qui demande quelques précautions, car sur la carrosserie le sable va se comporter comme une toile émeri. En effet, le sable est composé de quartz, de micas et de feldspaths. Autrement dit, des roches réduites à l’état minuscule par l’érosion. Un abrasif naturel qu’il va falloir enlever tout en douceur.

Que ne faut-il pas faire ?

Surtout ne frottez pas. Le chiffon est formellement déconseillé tant pour la carrosserie que pour les vitres et le pare-brise. De même, n’utilisez en aucun cas les essuie-glaces qui risqueraient de provoquer des micro-rayures sur le pare-brise. Ne baissez pas les vitres non plus. La silice risquerait de s’infiltrer dans les joints et les interstices des plastiques.

N’essayez pas plus de le balayer. Ces simples gestes pourraient rayer irrémédiablement la surface de la peinture plus ou moins profondément.

Évitez également de passer la voiture au rouleau automatique ce qui endommagerait la carrosserie car les franges en tournant sur elles-mêmes vont provoquer une sorte de tourbillon de sable qui abrasera dans le mouvement toute la surface de la peinture.

Comment éliminer le sable ?

Le mieux pour éliminer le sable est de rincer la voiture au jet d’eau ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression. L’important c’est le débit ! Il faut maintenir le jet suffisamment loin et abondant pour éviter de « coller » le sable sur la carrosserie. Le but est au contraire de le faire tomber au sol. Idéalement, vous pouvez passer préalablement toute la carrosserie au pulvérisateur pour « mouiller » le sable qui sera plus facile à éliminer ensuite.

Le programme « prélavage » ou « rinçage » des stations de lavage haute pression est idéal pour cette opération. Commencez par le toit et descendez doucement sur toute la carrosserie jusqu’à ce qu’il ne reste plus le moindre grain de sable.

N'oubliez pas les joints de portières, du coffre, les rainures, les interstices. Entrebâillez légèrement les portières et passez doucement le jet tout autour. Cette façon de laver demande un peu de maîtrise pour ne pas asperger l’intérieur de la voiture mais, si vous travaillez en basse pression et avec soin, la méthode est très efficace pour tout éliminer.

Lorsque vous êtes bien certain d’avoir ôté tout le voile de sable vous pouvez shampouiner et laver votre voiture normalement.

Que faire si des micro-rayures sont apparues ?

Si les micro-rayures ne sont pas trop profondes, et qu’elles ne touchent que la surface du vernis, vous pouvez les éliminer à l’aide d’un polish et d’une polisseuse. Vous pouvez également les gommer en utilisant un lustreur fillers qui va boucher ces dernières en les remplissant. Ces produits s’appliquent manuellement à l’aide d’un chiffon microfibres et ils offrent l’avantage de protéger votre carrosserie au moins jusqu’au prochain lavage.

À défaut de polish vous pouvez utiliser du dentifrice pour effacer les micro-rayures. Déposez un peu de pâte à l’aide d’une lingette microfibres propre et humide sur la rayure, autant que faire sans déborder. Il ne vous reste qu'à polir légèrement et votre micro-rayure aura disparu. Du bicarbonate de soude vous rendra également le même service. Mélangez-le avec un peu d’eau. Appliquez à l’aide d’une lingette et frottez doucement dans un mouvement rotatif. Un coup de chiffon sec et le tour est joué.