Bientôt des péages qui vous donneront de l'argent si vous ne roulez pas seul

Les péages de France coûtent cher et vont d’ailleurs augmenter leurs tarifs l’année prochaine. Mais à Lille, la métropole vient de voter un nouveau système de péage qui versera au contraire de l’argent aux utilisateurs de ses infrastructures routières en fonction de leurs comportements. Le principe ? Encourager les automobilistes de la région à repenser leurs déplacements afin de réduire les embouteillages aux abords de la ville.

Les automobilistes utilisant leur véhicule seul aux horaires de pointe devront s’acquitter du montant des péages en rejoignant la métropole. Ceux qui décalent leurs trajets en heures creuses ou qui ne roulent pas seuls dans leur voiture seront au contraire rémunérés en passant les péages, à la hauteur de 2€ par trajet.

Une expérimentation au printemps 2023

Cet « éco-bonus » vise à désengorger les autoroutes A1 et A23 le matin et le soir aux entrées et sorties de Lille. Il reposera sur un système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation et s’inspire d’une mesure similaire dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas. Les automobilistes pourront se porter volontaires au printemps 2023 et 5000 d’entre eux seront inscrits dans un programme d’expérimentation de 9 mois qui débutera l’été prochain. Grâce à une application, les utilisateurs devront déclarer les trajets « évités » et seront rémunérés en fonction de ça, dans la limite de 80€ par mois.

La métropole de Lille espère ainsi diminuer le trafic routier matinal de 750 voitures environ sur les 12 000 autos qui s’engouffrent tous les jours sur l’A1. A noter que les conseillers écologistes de la métropole ont voté contre ce projet, sous prétexte qu’il coûtera tout de même 9 millions d’euros (sur trois ans).