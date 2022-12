Autoroutes-Hausse inédite aux péages en 2023 (exclusif)

Avec 2 % de hausse en moyenne cette année, celle-ci avait déjà été jugée exceptionnelle.

Mais là, de mémoire d'usagers, ce qui est attendu au 1er février 2023, aux péages des autoroutes, c'est du jamais vu !

Sur base d'une inflation galopante mesurée à 6,3 % par l'Insee sur une année (d'octobre à octobre), la revalorisation moyenne des tarifs autoroutiers doit en effet atteindre 4,75 % l'an prochain.

Dans le détail, pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) dites historiques, qui se partagent plus de 90 % du réseau, voilà les prévisions :

SCA dites historiques Hausse tarifs Classe1 en 2023 Groupe Eiffage APRR 4,74 % AREA 4,77 % Groupe Vinci ASF 5,09 % COFIROUTE 4,53 % Escota 4,68 % Groupe Abertis Sanef 4,62 % SAPN 4,81 % SCA publiques ATMB 5,39 % SFTRF 6,33 %

Ces prévisions, que Caradisiac a pu consulter, sont celles fournies par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) à l'administration en vue de leur présentation ce vendredi matin au Comité des usagers du réseau routier national, comme c'est la tradition chaque année.

Le plus souvent, cette présentation intervient même un peu plus tôt, dès le mois de novembre.

Reste maintenant à l'État à valider ces évolutions d'ici leur entrée en vigueur prévue globalement au 1er février prochain.

Ceci dit, un communiqué de presse envoyé dans la foulée de cette présentation, le ministère des Transports confirme d'ores et déjà la hausse moyenne de 4,75 %.

Une seule fois, ce qui a été annoncé n'a pas été appliqué… En 2015, lorsque le gouvernement de Manuels Valls, sous l'impulsion de sa ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a décrété un gel des tarifs.

Un gel qui coûte très cher aux usagers et au bénéfice pour finir des autoroutiers. Car ensuite ce blocage a dû être compensé. Et même surcompensé !

2023 sera d'ailleurs la dernière année où les usagers auront à subir une hausse additionnelle à celle déjà prévue par les contrats. Et pour finir, on sait que ce gel leur coûtera un demi-milliard d'euros de plus que s'il n'avait jamais eu lieu.

Des nouvelles hausses additionnelles pour 2023 ?

Depuis plusieurs mois, le ministre délégué en charge des Transports laisse entendre qu'il négocie avec les autoroutiers afin de limiter la hausse attendue en 2023.

Il semblerait toutefois que ce soit surtout de nouvelles hausses additionnelles qui aient été obtenues par les SCA.

Clément Beaune avait pris l'habitude de reprendre à son compte une estimation de hausse de 8 % pour 2023, dès lors qu'on reprenait, sans négociation selon lui, la formule contenue dans les contrats. Un calcul contesté par Caradisiac…

Même si les hausses annoncées ce vendredi - certes malgré tout très fortes - sont sans surprise bien en deçà de ces 8 %, elles restent plus élevées - tout en étant dans les mêmes tendances - que celles que nous avions calculées.

Excepté pour le groupe Vinci, il y a des hausses additionnelles - entendez en plus de celles prévues sur la base de l'inflation, du gel de 2015, et d'autres éventuelles compensations liées à de nouveaux investissements clairement identifiés dans les contrats consolidés à la suite des avenants correspondants - qui n'ont, à notre connaissance, pas encore été annoncées.

En l'occurrence, il s'agit de +0,06 % pour APRR, +0,08 % pour AREA, +0,077 % pour Sanef et +0,053 % pour SAPN.

Bien sûr, nous avons demandé au ministère des Transports toutes les précisions nécessaires pour bien comprendre ces augmentations tarifaires. Mais pour l'heure, nous n'avons pas de réponse.

Dans son communiqué, Clément Beaune "salue les mesures d'accompagnement des sociétés d'autoroutes en faveur du pouvoir d'achat et de l'écologie".

Il annonce que les automobilistes qui empruntent les réseaux Vinci Autoroutes, APRR AREA et Sanef SAPN, pourront "bénéficier, à partir de 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire, de 40 % de réduction sur les péages."

Surtout, "afin d’encourager la décarbonation du parc automobile, sur les réseaux des groupes APRR-AREA et SANEF-SAPN, les usagers disposant d’un véhicule électrique pourront bénéficier d’une réduction de 5 % sur leurs tarifs pendant l’année 2023, sur l’intégralité de leurs trajets. Cela reviendrait à annuler la hausse de péages pour les voitures électriques."

Ces hausses additionnelles, repérées et énoncées ci-dessus, proviennent-elles de ces annonces ?

Cela signifierait que les gestes en faveur des usagers réguliers des autoroutes, mais aussi de ceux qui roulent en électrique - et dont on peut supposer qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire - seront compensés par tous les autres usagers, toujours au volant de véhicules thermiques, y compris parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire autrement.

Si cela se confirme, à n'en pas douter, une nouvelle polémique va bientôt enfler.